Les bons plans de Françoise à Marrakech

Direction le Maroc pour l'escapade tourisme de cette semaine. On part d'abord à la découverte des souks et leurs traditionnelles échoppes d'épices, de cuirs ou encore de poteries. Mais Françoise met en aussi en avant des adresses plus pointues. Voici ses coups de coeur :

- La villa Chabi Chic (créée par deux Françaises) qui propose une ligne de vaisselle, de la déco mais aussi des cosmétiques à base d’huile d’argan, des sacs et des babouches. Petit plus la Villa accueille un spa avec hammam et un resto sur la terrasse à l’étage.

- Max & Jan, le concept store d'un Belge installé à Marrakech il y a plus de 10 ans. Uniquement du Made in Marrocco tant en art de la table qu'en mode, cosmétiques, cadeaux…

- Bacha Coffee, café installé au cœur du musée des confluences qui propose une gamme incroyable de cafés du monde entier… Plus de 200 arabicas!

- Le Riad Tchaikana, celui de Delphine et Jean-François, 2 Belges qui ont ouvert le lieu en plein coeur de la vieille ville.

