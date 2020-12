Les balades de SINGA, ou la nécessité de créer du lien avec les nouveaux-arrivants

L'ASBL SINGA est née en Belgique en 2016, après qu'un groupe de citoyens ait pris conscience des difficultés, pour les nouveaux arrivants, de créer du lien et des contacts sociaux. Isolement, difficultés administratives, préjugés sur l'immigration... Cette absence de liens est aggravée par les nombreux obstacles auxquels les nouveaux arrivants (demandeurs d'asile, personnes réfugiées ou sans papiers) doivent faire face.

A travers différentes activités et projets, SINGA a pour objectif d'encourager la cohésion sociale, l'enrichissement culturel et le vivre ensemble. L'ASBL crée depuis lors des espaces de rencontres entre nouveaux arrivants et bruxellois, au sein d'une structure inclusive et bienveillante pour transformer le rapport à l’asile et sensibiliser aux richesses amenées par les nouveaux arrivants.

L'action de SINGA se concrétise autour de plusieurs projets divers. Seulement, comme en 2020, rien ne se passe comme prévu, les activités ont dû être un minimum adaptées. Les balades étant encore permises et les réunions virtuelles étant désormais la norme, SINGA s'est réinventée! L'ASBL propose désormais aux volontaires de se retrouver, plusieurs fois par semaine, dans ce qu'elle appelle "la bulle d'air", en ville ou en forêt. A leur arrivée, les participants sont divisés en groupes de quatre personnes et partent se balader. Afin de créer un moment d'animation, des défis sont à réaliser : reproduire des photos cultes, terminer un jeu de piste, trouver des symboles cachés dans l'espace public, etc.