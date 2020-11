Le Palais Royal de Bruxelles à 360°, comme si vous y étiez

Il est désormais possible d'admirer l'étonnant Palais Royal de Bruxelles, en visite virtuelle à 360°, comme si vous y étiez. La visite démarre à l'extérieur du palais, entre le parc royal et la place des palais. La façade du bâtiment se dresse, monumentale, face à nous. Le programme nous propose alors d'entrer à l'intérieur du Palais, et d'accéder au vestibule d'honneur, ainsi qu'aux premières pièces.

Ce chef d'oeuvre architectural tel qu'on le connait a été notamment pensé par Alphonse Balat, l'architecte des Serres de Laeken. Mais il a été construit à proprement parler pour le roi Guillaume 1er des Pays-Bas. Léopold I s'en accommode globalement, lors de son règne, mais Léopold II est plus exigeant. Enrichi par les colonies, il lance d'importants travaux de rénovations et d'aménagements. Albert II continuera de transformer l'édifice en le modernisant. Le souverain a pour objectif d'organiser des congrès, qui laissent entendre des dispositifs de traduction simultanée ainsi que d'animations audiovisuelles. Ces aménagements sont orchestrées toutefois en respectant le style originel du palais. Quelques années plus tard, la reine Paola entreprend une revalorisation des demeures royales et place l'art au centre de celle-ci. Elle crée en effet un comité artistique dont l'objectif est d'inclure l'art contemporain dans le palais. C'est de cette façon que de nombreuses oeuvres y feront leur entrée. Certaines d'entre elles sont mises à l'honneur dans cette visite virtuelle. Depuis, le palais n'a plus connu de changements majeurs.

Jadis, le palais était un haut lieu décisionnel et historique lié à la monarchie. Aujourd'hui, il ne détient plus le statut de résidence officielle du Roi des Belges. Mais c'est toujours à cet endroit que le roi Philippe accueille ses réunions politiques et ses rendez-vous importants.