Le palais de la gaufre vient d’ouvrir dans un chalet au Bois de la Cambre

Une gaufre citron meringue ou fraises mascarpone, une autre asperge à la flamande ou stracciatella tomates ça vous dit ? Nous oui, surtout si elle se déguste au gré d’une balade dans le Bois de la Cambre. C’est là que Gaufres and Waffles vient d’ouvrir un chalet éphémère entièrement consacré aux gaufres, sucrées ou salées.

Rebondir avec une troisième adresse

L’enseigne Gaufres and Waffles est déjà présente dans le centre de Bruxelles : dans les Galeries royales Saint-Hubert et au Wolf, près de la gare centrale. Si les deux points de vente s’adressent principalement aux touristes vu leur emplacement, la nouvelle adresse vise, elle, un tout autre public. "Avec la crise sanitaire, il n’y a plus de touristes et peu de monde dans le bas de la ville, il fallait donc trouver rapidement une solution pour donner un message positif aux Bruxellois, les parcs se sont imposés comme une évidence" commente Michaël Chiche, cofondateur du concept avec Sébastien Matagne. En dix jours et grâce à un partenariat avec Les Jeux d’Hiver, le projet était sur pied. Le chalet situé juste en face de la célèbre boîte de nuit a été entièrement labellisé aux couleurs de Gaufres and Waffles et propose ses produits à emporter.

La touche du chef

"On ne le sait pas toujours, mais la gaufre à la base est neutre, c’est l’accompagnement qui fait qu’elle devient sucrée ou salée, explique Michaël Chiche, on a revisité un classique de la gastronomie belge d’une façon originale". Le résultat semble plaire, surtout la version de la gaufre à l’américain préparé maison selon Yves Matagne, le chef doublement étoilé ayant créé les recettes. Les gaufres au saumon ou à la glace et mousse au chocolat nous ont aussi fait de l’œil.

En pratique

Le chalet Gaufres and Waffles est ouvert tous les jours (de beau temps uniquement !) de midi à 20 heures, chemin du Croquet 1 à 1000 Bruxelles, en plein cœur du Bois de la Cambre. Si le secteur Horeca a le feu vert du conseil de sécurité pour une réouverture, il pourra aussi proposer ses gaufres en dégustation sur la terrasse des Jeux d’Hiver.