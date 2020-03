Le musée Horta comme si vous y étiez !

On devrait aller plus souvent au musée ! Vous aussi vous pensez ça ? Et bien c’est le moment ! Le Musée Horta à Saint-Gilles vous propose plusieurs rdv par semaine pour visiter ses collections sans bouger de la maison.

Comment ça marche ?

Chaque lundi et jeudi, à 18h00, le musée va poster sur ses réseaux sociaux (instagram et facebook) des vidéos qui vous feront voir ses collections autrement. Au programme : des vues 360 de certaines pièces du musée, des live avec le conservateur, des films montrant les coulisses du musée, et bien d’autres surprises…

Pour les petits aussi

Avec "hort@home for kids", c’est aux enfants que le musée s’adresse cette fois chaque lundi à 14h00. RDV sur la page Facebook du musée pour y découvrir un tutoriel à réaliser à domicile avec peu de matériel.

Le musée

Et quand tout ça sera fini, on ira visiter le musée "en vrai" à la Rue Américaine à Saint-Gilles. Le musée est installé dans la maison personnelle et l’atelier de l’architecte Victor Horta (1861-1947). Construits entre 1898 et 1901, les deux bâtiments sont caractéristiques de l’Art nouveau à son apogée. La maison a conservé en grande partie sa décoration intérieure : mosaïques, vitraux et peintures murales. Toutes les infos sur le site du musée.