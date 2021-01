Le hall des sports Amal ou le hall des sports Amal Amjahid ?

Cette semaine, Mathieu Neuprez des Grenades (média féministe de la RTBF) évoque le nouveau Hall des sports de Molenbeek et de l’importance de nommer une personne à qui on rend hommage par son nom et son prénom.

Stade Jean Breydel, Stade Constant Vanden Stock, Stade Maurice Dufrasne, Centre sportif Nelson Mandela, Tribune Raymond Goethaels, etc. On imagine mal les stades Jean, Constant ou Maurice, et le centre Nelson ou la Tribune Raymond ! Et si on les imagine, on réalise très vite que la personne à laquelle on faisait référence (à laquelle on rendait hommage !) au départ n’aura très rapidement plus rien à voir avec le bâtiment.

Amal signifie " Espoir " en arabe

C’est une belle pirouette pour ne laisser que le prénom, dans une commune où chaque goutte d’espoir est bonne à prendre, et surtout, à montrer et mettre en avant. Mais les habitants de Molenbeek, eux, ne manquent pas d’espoir et avaient choisi d’honorer une championne du monde locale : la grande, très grande Amal Amjahid !

Elle a beau ne mesurer qu’1m56, Amal Amjahid, 25 ans, a été désignée sportive bruxelloise de l’année en 2017. Elle est déjà octuple championne d’Europe et octuple championne du monde de Ju-Jitsu, et ce dans plusieurs catégories. C’est sans aucun doute la sportive la plus émérite de Molenbeek. Qui d’autre qu’Amal Amjahid pourrait inspirer les jeunes et moins jeunes (filles et garçons) à se lancer dans le sport, à s’entraîner chaque jour pour devenir meilleur/e ou à se passionner pour une discipline sportive ? Qui mieux qu’elle pourrait donner de l’espoir et de la force aux filles, aux femmes, et de la confiance en elles, la conviction qu’elles aussi peuvent y arriver ? Quel autre nom collerait mieux que le sien pour ce super nouveau centre sportif de Molenbeek ?

Un centre Amal, c’est un centre d’espoir, certes, et ça rime avec canal : ça tombe bien, le canal est juste devant les nouvelles infrastructures. Mais qui saura encore dans dix ans que cette Amal faisait référence à la grande championne Amal Amjahid ?

En plus, le ju-jitsu n’étant pas un sport très connu du grand public, nombreuses sont les personnes qui ont découvert la sportive avec cette actualité de janvier. Une belle manière aussi de la mettre un peu plus en lumière, et le ju-jitsu par la même occasion.

La Bourgmestre Catherine Moureaux a finalement décidé de renommer le centre Amal Amjahid, du nom complet de la sportive. Et tout est bien qui finit bien.

Tellement bien ancré

Mais le plus inquiétant dans l’histoire n’est-il pas ceci : ne sommes-nous pas, toutes et tous, tellement baigné/e-s de sexisme et de patriarcat, tellement habitué/e-s à ne voir une femme mise en avant que pour des futilités (ses tenues, sa coiffure, etc.), et rarement pour son potentiel (sportif, intellectuel ou autre), tellement conditionné/e-s à n’être qu’un prénom, finalement, que c’était déjà une victoire de voir Amal en haut de l’affiche. Même nous, femmes bruxelloises, n’étions pas choquées, et étions même plutôt honorées aussi, de voir le prénom d’une femme en haut d’un stade, sans réaliser que la victoire n’était que partielle et que l’identité-même de la jeune femme était effacée, gommée, mise de côté. Alors une fois encore, et à la lumière de cet événement qui peut sembler anodin au plus grand nombre, c’est une manière de réaliser qu’il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses à changer autour de nous et en chacun/e de nous.

Voir une femme qui réussit, ça veut tout simplement dire à toutes les petites filles et à toutes les autres femmes qu’elles peuvent y arriver aussi. Kamala Harris, la nouvelle Vice-Présidente des Etats-Unis, y faisait d’ailleurs allusion aussi, de manière très claire, lors du discours de victoire de Joe Biden… Finalement, c’est peut-être cela qui fait peur au patriarcat…

Bravo à Amal Amjahid !