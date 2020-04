La websérie tournée dans un home de Molenbeek traverse l'Atlantique

Le projet s’appelle Papy Booom. Il est lancé en 2015 par Youssef Kadar, éducateur spécialisé à la maison de repos "Les Acacias" à Molenbeek. Il a convaincu les résidents et le personnel à se mettre en scène dans des petites capsules vidéos. Les épisodes se sont enchaînés pour créer une véritable websérie.

Les motivations

A la base du projet se trouve l’envie de rompre l’isolement pour les pensionnaires. "Les activités étaient toujours les mêmes, souligne Youssef, nous nous sommes demandé quels étaient les outils à mettre en place pour entrer en contact avec d’autres personnes, c’est comme ça que l’idée des vidéos est née". C’est ainsi qu’une vingtaine de capsules ont vu le jour, elles se retrouvent sur une chaîne Youtube, mais sont aussi projetées au sein même de la maison de repos une fois par mois. "On a même vu émerger des petites vedettes, sourit l’éducateur, Jean-Jean est devenu une célébrité dans la maison de repos, mais aussi dans les environs puisque nous sommes très liés aux associations de quartier, c’est un Jettois qui aimait faire la fête, très bon vivant, il a été très enthousiaste dès le début de l’aventure".

Réticents au départ

Convaincre à la fois le personnel et les pensionnaires n’a pourtant pas été une chose facile. "C’était une activité assez atypique dans le secteur, se souvient l’initiateur du projet, certains résidents étaient partants dès le départ, mais d’autres nous ont dit qu’ils étaient dans un home, pas dans une maison de clowns". Aujourd’hui personne ne regrette et chacun est fidèle au rdv pour les projections communes.

Jusqu’au Québec en plein confinement

"Ah ça c’est un truc très chouette ! On avait des contacts avec une maison de repos au Québec, qui a les mêmes valeurs que nous. Ils nous ont proposé de faire quelque chose durant le confinement. On en a discuté avec les Papyboomeurs et ils ont tout de suite été partants". Le résultat est très drôle et décalé, avec l’impression que les deux maisons de repos se répondent, par-delà l’Atlantique. La vidéo a été vue des milliers de fois.

