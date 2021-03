La musique inspire-t-elle une couleur de vin ?

Dans le cadre d’un séminaire de recherche avec des étudiants de l’Université libre de Bruxelles, Fabrizio Bucella, œnologue et chroniqueur pour Vivre Ici Bruxelles, leur a fait mener une expérience sur le lien entre la musique et le vin.

Un des axes de recherche et de trouver des musiques adaptées à des vins. La littérature scientifique décrit quelques expériences, dont une menée par un spécialiste de l’université d’Oxford. Il associe deux types de musique à deux types de vin.

Par exemple, spontanément, la musique "O Fortuna", dans Carmina Burana de Carlo Orff, est décrite comme puissante et intense et elle s’associe "naturellement" à un vin rouge tannique.

A l’inverse, "Poules et coqs" du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saens évoque le vin blanc. En fait, on trouve d’autres textes qui disent que les rythmes plus rapides, comme la deuxième musique s’associent mieux aux vins blancs, plus acides. Alors que les rythmes plus lents, comme le Carmina Burana, s’associent mieux aux vins rouges.

Test grandeur nature

Sans leur dire ce que préconisait la littérature scientifique, Fabrizio Bucella a fait écouter des musiques aux étudiants, ils étaient concentrés et avaient deux verres de vin, un rouge et un blanc… Ils ont préféré le vin rouge avec la musique rapide et le vin blanc avec la musique lente ! La littérature se serait-elle trompée ?

L’explication

Il y a une double suite à l’histoire. La première est que juste après l’expérience les étudiants l’ont commentée. En vérité, ils avaient bien subodoré que Carmina Burana devait aller avec le vin rouge et ils trouvaient cela normal "avant" de réaliser l’expérience, c’est-à-dire en écoutant la musique "sans" boire le vin. Et quand ils ont bu le vin, ils trouvaient que la musique le rendait en fait trop lourd. C’était un accord en phase si vous voulez, mais le renforcement était trop fort. Par contre, la musique légère rendait le vin rouge plus léger. C’était un accord en opposition (ndlr : voir l’ouvrage de Fabrizio Bucella "Mon cours d’accords mets et vins").

Donc les étudiants ont trouvé comme une sorte de nouvelle explication pour un accord qui n’est pas l’accord auquel on pense en premier lieu.

La confirmation

Fabrizio Bucella a ensuite fait tourner les tests statistiques et ils se sont révélés significatifs. Cela veut donc dire que le groupe a bien montré une nette préférence pour la musique rapide avec le vin rouge et la musique lente avec le vin blanc.

Là encore, musique et vin, il n’y a qu’une solution… C’est la dégustation.

