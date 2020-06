La micro-aventure, c'est juste à côté de chez vous!

La micro-aventure, vous connaissez? Nous non plus! Alors on a demandé à la chroniqueuse évasion de Vivre Ici Bruxelles de nous en parler. Voici donc les explications de la spécialiste, Françoise Bouzin.

Quand on pense aventure, on pense généralement destinations lointaines… Mais depuis quelques mois, on voit apparaître une nouvelle tendance, celle d’un voyage qui n’alourdit pas le bilan carbone… que l’on surnomme " micro-aventure ". Le premier à en avoir parlé c’est Alastair Humphreys - élu Aventurier de l’année 2012 par The National Geographic. Pionnier dans le concept, il propose des aventures à quelques kilomètres de son domicile. Selon lui, il suffit de grimper sur un vélo et de partir à l’aventure pour vivre une expérience particulière.

Alors en Belgique, si on veut tenter la micro-aventure… Où va-t-on ?

On peut tenter le Pack & Raft proposé par Luc Van Ouytsel. Il s’agit de combiner randonnée et navigation. On part à la découverte des paysages ardennais depuis le village de Nadrin où l’on vous donne un sac à dos avec votre bateau gonflable et votre pagaie. Et vous voilà parti pour une journée d’aventure… avec une randonnée et une sortie en kayak sur le lac Nisramont. Pour ensuite descendre l’Ourthe… Un vrai plongeon en pleine nature à partir de 42€/pers.

Allez également visiter le blog Trekking et Voyage de Maxime qui propose une micro-aventure à pied comme la rando des cinq châteaux. Au départ d’Arquennes, on pourra visiter les châteaux de Feluy, d’Ecaussines, de Follie, de Miremont, de La Rocq. Maxime a également testé plusieurs aires de bivouac pour une ou plusieurs nuits en pleine nature.

Toujours en Belgique, on peut aussi partir à l’aventure juste à côté de sa ville

C’est le cas pour la communauté du site https://www.helloways.com qui propose des randonnées à proximité des grandes villes belges ou françaises. Avec des idées de balades de 4 à 18 km pour les marcheurs débutants ou confirmés. Avec une carte affichant les dénivelés et un tracé pour ne pas se perdre. Et un lien Facebook car il est dédié aux randonneurs bruxellois. On peut y proposer des sorties rando, demander des conseils ou chercher d'autres personnes avec qui partir à l’aventure car c’est souvent plus sympa de partager une rando à plusieurs.

D’autres idées de micro-aventures hors frontières ?

Dès que l’on pourra traverser la frontière, on peut très bien descendre la Loire avec ses enfants, ou encre la Marne en pagayant… Ou 7 trajets de slow train pour partir à la découverte de villes ou de sites ignorés par le TGV ou l’autoroute. A suivre sur le site champion de la micro-aventure en France, Chilowe

Plus sportif la trans Vercors en VTT électrique en 3 jours et 2 nuits.

Avec un départ de Grenoble, puis une montée sur le plateau du Vercors puis traversée des champs jusqu’à Lans-en-Vercors. Nuit en auberge puis départ le lendemain pour une ascension sur le plateau de la Molière (1600m) pour une vraie journée de VTT dans un cadre grandiose pour rejoindre l'auberge-refuge perdue dans la forêt. Et une troisième journée de descente… A partir de 499 euros tout compris – pension complète et location du VVT comprise et accompagnement d’un moniteur pro. A découvrir sur le site Blacksheep Aventure.

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.