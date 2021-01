La meilleure façon de se déplacer en ville

On a beaucoup parlé ces derniers jours de la zone 30 mise en place à Bruxelles. L’occasion de réfléchir à nos modes de transport avec Pascale Hourman de Bruxelles Environnement, c’est le sujet de sa chronique hebdomadaire dans l’émission Vivre Ici Bruxelles.

Petit rappel

La zone 30 généralise la vitesse maximale à 30 km/heure sur le territoire bruxellois, c’est la règle. Cela dit des axes restent à 50 voire 70 km/h, ces exceptions sont alors signalées. Il y a plusieurs objectifs : augmenter la sécurité routière bien sûr, mais aussi améliorer la qualité de vie des Bruxellois en misant sur une ville apaisée.

Plus de calme

On s’attend à un impact important sur le bruit. En fluidifiant le trafic, les à-coups liés aux accélérations et aux freinages vont être gommés et cela aura un impact sur le bruit et la pollution. On estime que le bruit va diminuer de 3 décibels, c’est comme si on divisait le trafic par 2. Cette zone 30 va aussi permettre de rendre plus attractifs les modes de transport doux. On s’attend donc à ce que les citoyens circulent davantage à pied, à vélo ou à trottinette. Ce qui a un impact sur la qualité de l’air. Et réduire notre exposition au bruit et à la pollution a un impact aussi sur notre santé et celle de nos proches.

2 chiffres clés

1 Bruxellois sur 2 n’a pas de voiture, 60% des déplacements à Bruxelles font moins de 5 km : de quoi s’interroger sur la meilleure manière de se déplacer à Bruxelles.

Le conseil c’est de penser à la multimodalité. Bruxelles offre une panoplie de solutions : transports en commun, vélo et trottinettes en libre-service ou encore voitures partagées.

Il faut savoir qu’un quart des déplacements à Bruxelles font moins de 1km, autrement dit un quart d’heure de marche en moyenne. En comptant les embouteillages et le temps pour trouver une place de parking, il vous faudra probablement plus de temps en voiture ! Et puis, marcher, c’est gratuit et c’est bon pour la santé !

Et pour les autres déplacements alors ?

Vous avez 5 km à faire ? Passez au vélo ! Là aussi, c’est au bénéfice de votre santé, de votre portefeuille et de l’environnement. Vous pouvez opter pour le collectif aussi. Il n’y a pas plus rapide que le métro pour se déplacer en ville ! 7 minutes pour aller de la Gare du Midi à la rue de la Loi, 8 pour aller de la place Rogier à Simonis… Et puis il y a 19 lignes de tram, 50 lignes de bus, sans parler des liaisons ferroviaires.

Si vraiment vous avez besoin d’un véhicule…

Pensez au covoiturage ou au car sharing. En moyenne, un véhicule passe 95% du temps au garage. Etre propriétaire d’une voiture n’est donc pas toujours la bonne solution, que du contraire. Rappelez-vous que la prime Bruxell’Air existe. En radiant votre plaque d’immatriculation, vous bénéficiez d’un package mobilité (abonnements MTB, Cambio, prime vélo…) qui vous permet de circuler gratuitement à Bruxelles. Et si vous avez vraiment besoin d’avoir votre propre véhicule alors roulez malin.

Comment rouler malin ?

Adoptez l’écoconduite qui vous fera économiser beaucoup de carburant et donc de l’argent et qui sera bénéfique pour l’environnement ! Et choisissez, lors de votre achat, un véhicule à haute performance environnementale : l’Ecoscore vous aide à faire le bon choix.