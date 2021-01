La meilleure bière du monde livrée devant votre porte

Amis Bruxellois et amateurs de bière, oyez, oyez, sachez que la Westvleteren, la fameuse bière trappiste produite en des quantités infimes par les moines de l’abbaye de Sainte-Sixte à Vleteren Ouest, est disponible en livraison sur le pas de votre porte. Merci qui ? Merci les petits moines et le virus.

Comment ça marche ?

Concrètement, prenons le cas de Madame et Monsieur Houblon qui souhaitent se faire livrer la bière. Madame et Monsieur Houblon se rendent sur le site de l’abbaye de Sainte-Sixte et repèrent assez vite la petite icône qui les dévie vers la partie brasserie, celle qui les intéresse le plus. Hop, ils doivent confirmer qu’ils ont plus de 18 ans. Si on ne l’a pas encore fait, Madame et Monsieur Houblon peuvent changer la langue du site afin d’avoir les recommandations en français.

On file vers les pages de la vente de bière et on trouve un petit calendrier. La prochaine ouverture du magasin virtuel se fera le lundi 1er février entre 5 et 7 heures du soir. Madame et Monsieur Houblon devront se connecter le jour j à l’heure h, s’enregistrer fissa et tenter, s’ils ont de la chance, de pénétrer dans le magasin virtuel. 770 bacs seront en vente ce jour-là, pas un de plus. Le bac de 24 bières coûtera à Madame et Monsieur Houblon 72,10 euros, et le bac en question est en carton recyclable. Si vous souhaitez un bac en bois de cerisier avec le lettrage Wesvleteren pyrogravé, il faudra que Madame et Monsieur Houblon se rendent sur place.

Pas n’importe quelle bière

La Westvleteren 12 a été désignée plusieurs fois de suite meilleure bière du monde par le site Ratebeer.com, la première fois c’était en 2005. Difficile de savoir comment le vote a eu lieu, car le site est assez discret sur sa méthodologie (il ne parle que de votes des Internautes), bien entendu ça n’a pas été contrôlé par un huissier. Mais soit, ne boudons pas notre plaisir. Voilà une bière produite par des moines trappistes que toute la terre s’arrache et cette abbaye se trouve à une encablure de Bruxelles. Enfin, encablure façon de parler, l’abbaye est à plus de deux heures de route, 170 kilomètres sans se planter. Il faut ensuite refaire le même chemin pour rentrer. Quand on voit les choses du point de vue du type qui habite New-York et qui rêve à la Westvleteren comme Perceval au Graal, il pense certainement qu’on est des privilégiés.

La Saint-Bernardus, une copie ?

Là c’est un à un débat d’esthètes. La brasserie Saint-Bernardus a brassé pendant un certain temps la Westlveteren pour le compte des moines, ça a duré de 1946 à 1992. Bien entendu, lorsque les moines de Westvleteren ont repris le brassage de leur bière en 1992, les moines de Saint-Bernardus ont oublié de jeter la recette à la rivière. Ils ont fait les moines copistes si vous voulez. Nos moines copistes ont commencé à brasser une bière qui existe toujours et qui s’appelle la Saint-Bernardus ABT et dont ils annoncent fièrement sur leur site que la recette date de 1946. Entre-temps, les moines de Westlveteren, les moines copiés disons, ont laissé filtrer (tiens encore une étape du brassage) que la recette avait changé. En gros, la bière élue meilleure bière du monde n’est pas la bière de 1946, mais une autre bière. En résumé, les moines ont copistes ont bel et bien copié les moines copiés, puis les moines copiés ont changé la recette et bardaf, les moines copistes se sont trouvés avec une copie des moines copiés périmée (la copie, pas les moines).

L’expérience menée par Fabrizio Bucella

"J’ai fait une dégustation à l’aveugle il y a quelques années dans un café de Bruxelles qui sert la Westvleteren 12, même s’ils n’ont pas le droit, les habitués savent qu’ils peuvent la demander. Des amis m’ont fait déguster la Westvleteren 12, la Saint-Bernardus 12 ABT, la copie de 1946, et la Rochefort 10 qui, je trouve, ressemble fort aux deux autres. En vrai de vrai, retrouver les 3 bières fut très compliqué. Je vous avoue que cette idée de jeu subtil est venue après quelques tournées. Personnellement, celle que j’ai préférée était la Rochefort, et j’étais déjà un inconditionnel de cette bière, qui en plus ne nécessite pas d’opération abracadabrantesque pour être dénichée".

Une bière trappiste pourrait-elle se brasser à Bruxelles ?

Il faut juste trouver une communauté de moines trappistes qui prenne cela en charge. En vérité, dans une très belle abbaye de notre chère ville se trouvait non pas des moines, mais des moniales rattachées à l’ordre de Cîteaux, le même ordre dont font partie les moines trappistes, les cisterciens. C’étaient les bernardines de l’Abbaye de la Cambre. Si une communauté de moniales voulait s’y réinstaller et qu’en plus elle était motivée pour brasser une bière, nous aurions une trappiste bruxelloise et brassée par des femmes, ce qui serait une première mondiale. Avis aux vocations.

Et comme toujours, Rochefort ou Westvleteren, il n’y a qu’une solution c’est la dégustation.

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin et de la bière dans Vivre Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.