La fête à l'or bleu jusqu'à dimanche, ce sont les Journées de l'eau.

Du 21 au 28 mars, c’est la cinquième édition des Journées de l’eau en région Bruxelloise.

Il y a à Bruxelles de nombreux ruisseaux et cours d’eau qui contribuent à la richesse de la biodiversité en ville. L’eau a également une place énorme dans notre quotidien : elle est consommée, utilisée pour laver nos aliments, pour notre toilette, pour nos potagers et nos jardins. Elle a aussi un rôle essentiel comme régulateur climatique, et tient un rôle récréatif évident. Bref elle est essentielle. L’objectif de ces journées organisées par Bruxelles Environnement et Coordination Senne, c’est de mettre en valeur le patrimoine bleu de la capitale et de sensibiliser les Bruxellois à la place et à l’importance de l’eau en ville.

Une édition adaptée

Une cinquantaine d’activités gratuites sont proposées tout au long de la semaine. Toutes permettent de respecter les mesures sanitaires. C’est un programme étoffé malgré la crise.

Au programme notamment : des promenades balisées, des itinéraires à pied ou à vélo et des parcours ludiques.

Visites connectées

Grâce à l’application Routeyou, vous pouvez découvrir plusieurs itinéraires. L’un d’eux vous mène à 35 sources bruxelloises. D’autres vous font découvrir l’eau sous toutes ses formes : des cours d’eau et étangs, des bassins d’orage, des stations d’épuration et puis des chantiers de remise en valeur de la Senne. Exceptionnel d’ailleurs, le chantier de remise à ciel ouvert de la Senne, avenue de Vilvorde, au nord de Bruxelles, sera ouvert au grand public dimanche prochain.

En kayak

Canal it up propose samedi une pêche au plastique en kayak sur le canal. Le RDV est fixé à Sainctelette. C’est l’occasion de faire une bonne action mais aussi d’apprendre. Il sera question des solutions pour remédier aux problèmes des déchets, pour améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité dans le canal.

Il y a la visite au Musée des égouts à Bruxelles. Ce musée insolite qui met la Senne en vedette, ouvre gratuitement ce dimanche. La fonderie à Molenbeek, elle, vous invite à parcourir son exposition "Derrière le hublot. La lessive d’hier à demain". Un atelier de lessive à l’ancienne sera même organisé.

Enfin, il y a des visioconférences, des formations en ligne, les opérations de sauvetage des batraciens organisées par Natagora dans plusieurs communes, sans oublier les expositions sur le thème de l’eau.

Une campagne de sensibilisation

Vous avez peut-être vu ces pochoirs intitulés "Ici commence la mer’" Ils sont apparus à côté des avaloirs et ils rappellent aux Bruxellois le lien entre les égouts et la mer. Le message c’est : n’y jetez rien !

Il faut s’inscrire à une grande partie des activités proposées. Un conseil, faites un tour sur le site de Bruxelles Environnement pour découvrir le programme complet.

Chaque lundi, retrouvez les bons plans et infos utiles de Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement dans Vivre Ici Bruxelles entre 14h et 16h.