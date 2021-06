L’histoire du plus bruxellois des cocktails : le half and half

Le half en half, c’est un mélange typiquement bruxellois, un cocktail à base de vin : soit du mousseux pour moitié, et du vin blanc pour l’autre moitié.

Il semble que ce mélange ait été mis au point au Cirio, célèbre café bruxellois, en 1939. Il y a plusieurs explications, toutes aussi fausses les unes que les autres.

Première hypothèse

Le Cirio se trouve juste à côté de l’ancienne bourse de commerce. On raconte que les boursicoteurs, les agents de change, qui avaient eu une mauvaise journée ne pouvaient se payer du champagne, ils prenaient alors un half en half. Se non è vero è ben trovato, comme disent les Italiens : si ce n’est pas vrai, c’est bien trouvé.

Plus probable

On peut imaginer un mousseux sucré et un vin blanc très acide. C’est souvent le cas dans les caberdouches. Le half en half combine ces deux désavantages en un grand avantage. Le mélange est moins acide et moins sucré, c’est ce qui aurait inspiré le Cirio.

Le roi de la tomate

Si Cirio vous fait penser à une marque de purée de tomates, ce n’est pas un hasard. Cette histoire est rocambolesque : les tomates Cirio existent en conserve depuis 1856. Francesco Cirio, homme d’affaires piémontais et fondateur de l’entreprise, créa des salons de dégustation dans plusieurs villes d’Europe. Le Cirio était donc un salon de dégustation de tomates et de plats préparés avec les conserves. C’est le salon Cirio qui a survécu. C’était révolutionnaire à l’époque. Aujourd’hui on croit que les magasins de marque ont tout inventé, que nenni !

L’estaminet est de style Art nouveau. La décoration de la brasserie date de 1909 et l’immeuble a été conçu en 1886 par l’architecte Charles Gys. Point culminant de cette décoration : les sanitaires masculins dans lesquels on trouve d’imposants urinoirs en porcelaine !

Autre café mythique bruxellois

Toujours dans le centre de Bruxelles, on remonte la rue des Alexiens vers le Sablon et on trouve la Feuille en papier doré. On dit que les stars du surréalisme belge du vingtième siècle s’y retrouvaient, René Magritte, notamment.

La maison de deux travées remonte au XVIIe siècle et réaménagée en 1830 par l’architecte Partoes. En 1944, Geert Van Bruaene fonde l’estaminet La Fleur en papier doré, un établissement qui perdura jusqu’en 2006. Classé et restauré, l’endroit a rouvert en 2007, presque comme à l’époque !

On y boit les bonnes gueuzes ! Comme Girardin ou Cantillon.

De toute façon, gueuze ou half en half, il n’y a qu’une solution… C’est la dégustation.