Incroyables promenades en Belgique

Même si les frontières s’ouvrent peu à peu, vous serez certainement nombreux à passer les vacances en Belgique. Voici quelques chouettes idées de balades proposées par Françoise Bouzin, chroniqueuse évasion dans Vivre Ici Bruxelles.

Un guide sur l’Ardenne pour commencer

" Les plus belles balades à vélo électrique, L’Ardenne " écrit par Pierre Paquay qui a sillonné les plus beaux coins de l’Ardenne. Pour vous mettre l’eau à la bouche, débutez par la balade numéro 13 d’une trentaine de kilomètres qui vous emmène dans l’une des plus belles régions, au bord de la Semois. Départ depuis Membre, un village paisible où on cultivait le tabac et où on trouvait des séchoirs à tabac. Et que l’on voit encore se dresser dans les prairies. Vous enfourchez votre vélo et vous démarrez par une côte qui vous emmène vers un magnifique point de vue – qui s’appelle le Jambon de la Semois (parce que le cours d’eau y dessine une boucle en forme de jambon).

On se dirige ensuite vers Nafraiture avant de descendre jusqu’à Mouzaive et de poursuivre vers le village de Vresse-sur-Semois. Ce qui est magique, c’est évidemment la Semois, une rivière sauvage, sur laquelle chaque été, on y installe un pont de claie – fabriqué à partir de planches de bois tressées. C’est aussi un vestige des planteurs de tabac qui rejoignaient leurs champs le long de la rivière. Ne manquez pas la Glycine qui était un hôtel qui accueillait des artistes peintres qui se sont regroupés au sein de l’école de Vresse. Parmi ceux-ci Albert Raty, un artiste sourd muet qui a fait la réputation de cette école. Ensuite, traversez la Semois pour l’un des plus beaux petits villages de l’Ardenne, Laforêt. Là vous pourrez vous poser dans une très jolie épicerie Le Serpolet où vous pourrez déguster des produits du terroir, tartines de jambon d’Ardennes avec des bières de la région. Une belle petite adresse pour y découvrir des produits ardennais.

Le guide répertorie 15 balades toutes aussi intéressantes. C’est aux éditions Racine.

On poursuit dans le Brabant wallon.

Nathalie Demain propose 15 promenades inédites à travers des villes et villages du BW, de Villers-la-Ville à Waterloo, en passant par Lasne, Genappe, Céroux-Mousty, Glabais, Bousval. Je pointe celle qui part de Glabais – 10km – et de la ferme Saint-Pierre et qui passe le long des vignobles de Glabais et on peut s’arrêter pour une dégustation de vin pétillant qui est produit depuis 2016. Et poursuivez la balade à travers les champs, les bois et la vue sur le golf de l’Empereur. Mais il y a aussi la balade de Bousval-Villers-la-Ville à travers les 3 vallées de la Dyle, la Falise et celle du Ry d’Hez. Dépaysement garanti. Toutes les cartes sont téléchargeables sur le site de Racine.

Enfin 10 récits inspirants de voyageuses

Ariane Arpin a rencontré 10 globe-trotteuses qui racontent leur expérience. Leur point commun : ce sont toutes des femmes qui adorent voyager en solo : il y a Véronique Leduc qui est partie sur la côte est américaine en mode camping, Sophie Bourgeois avec son périple de 5 semaines en Indonésie, Sarah qui est partie à Londres à 18 ans, Rachel qui a parcouru l’Amérique centrale en sac à dos, Marie-France qui avait fait la promesse de gravir le mont Kilimandjaro pour la bonne cause ou Marie-Eve qui est partie au Costa Rica avec son bébé. Le livre s’appelle " Elles ont conquis le monde en solo " aux Editions de l’Homme. Et cela se lit comme un roman d’aventures avec de vraies astuces pour savoir comment choisir sa destination en solo, s’intégrer, rejoindre en ligne d’autres voyageuses en solo pour partager les expériences ou même un bout de route avec d’autres femmes.

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.