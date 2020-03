Françoise Bouzin nous emmène visiter Paris autrement

Ah Paaaaris... la ville fait rêver! Mais pour que le voyage soit à la hauteur de vos attentes, Françoise Bouzin a quelques bons plans.

D’abord pour voyager pas cher… vous pouvez opter pour Izzy avec des billets à partir de 10 euros - seule contrainte le trajet est un peu plus long - 2h20 au lieu d’1h20 - deux retours le dimanche dont un vers 12h et l’autre vers 20h et départ de Bruxelles le samedi à 8h13.

Pour se loger

Le Grand Quartier dans le 10ème. Plus qu’un hôtel, c’est un lieu de vie qui s’agence autour d’un très grand patio arboré, d’un café, des studios, des espaces coworking et un shop. L’endroit parfait pour se poser à tout moment de la journée, depuis le petit déj avec un super café directement issu de la Brûlerie de Belleville jusqu’au lunch et même l’apéro avec un très beau rooftop qui donne sur les toits de Paris et où on peut déguster un cocktail concocté par Romain et Sullivan Du Syndicat ( un des bars les plus tendance situé rue Faubourg St Denis avec ses cocktails made in France)… Il y a le Sudiste à base d’eau de vie de Cédrat corse, sirop orange romarin maison, citrons frais pressés,.. Les chambres sont très chouettes et très fonctionnelles à partir de 150 euros.

Paris version obscure

Paris sur le chemin d’événements tragiques… On s’inscrit sur le site cultival.fr et on se rend au point de rendez-vous - dans ce cas-ci c’est devant la conciergerie. Puis, un guide vous emmène et vous raconte d’abord les prisonniers célèbres qui ont séjourné dans la conciergerie (notamment Robespierre)… Ensuite les faits divers qui se sont déroulés par exemple rue Chanoinesse où un barbier et un boulanger pâtissier ont commis un meurtre, ensuite le fameux bandit Cartouche qui avait son repère au bout de la rue de la Colombe, la place de grève, ancien lieu d’exécution publique, l’alchimie avec Nicolas Flamel et l’assassinat d’Henri 4 et ensuite la tour astrologique qui date de Catherine de Médicis qui pratiquait la magie noire - durée entre 1h30 et 2h - Prix 13 euros.

Comme un village

La Butte-aux-Cailles, l’un des derniers villages parisiens avec tout un parcours de streetart et une magnifique piscine des années 30 et brunch XXL à l’Oisive Thé - un salon de thé mais aussi une mercerie où l’on donne des cours de tricot

Et pour manger?

Un très bon plan italien - le restaurant Epoca - les meilleurs carbonaras de Paname et des linguine au citron et à la poutargue - c’est dans le 7eme arrondissement - rue oudinot

Mais aussi le Libertino dans le 10ème - c’est aussi le 11ème resto du groupe Big Mamma qui réussi l’amalgame de la bonne pasta ou pizza, du décor branché et du prix doux -

Et aussi Radio eat au premier étage de la Maison de la radio avec vue sur la Tour Eiffel et la Seine et ils ont un très bon poulet au caramel et noix de cajou et ananas

Et on finit avec Pompette, un bar à vins dans le 9ème avec assiettes de tapas et vins nature…

Chaque mercredi, Françoise Bouzin nous emmène en voyage… Ici ou ailleurs, retrouvez sa chronique dans Vivre Ici Bruxelles.