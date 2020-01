Fabricio Bucella nous dit si le vin donne vraiment mal à la tête

"Ce vin contient des sulfites", la notion est obligatoire sur les bouteilles depuis 2005. Il s'agit d'un additif antioxydant, antibactérien et agent conservateur pour le vin, mais qu'est-ce que ça implique pour notre corps? Des allergies pour certains, principalement respiratoire et cutanée. Si vous êtes intolérant, cela peut conduire à des plaques rouges, un nez qui coule, voire un malaise vagal. Pour ce qui est du mal de tête, c'est un peu plus compliqué... Selon les ouvrages scientifiques, il n'y aurait pas de lien direct entre migraines et sulfites. Pourquoi ce mal de tête après un verre de vin alors? Pour les personnes sensibles, pourrait être l'éthanol lui-même qui est histamino-libérateur et peut donc provoquer ces désagréments.

Pour retrouvez la chronique complète, cliquez sur le son.

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin. Si le monde du vin vous passionne, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine.