Et si vous lisiez un livre au téléphone pour une personne malvoyante ?

La Ligue Braille est particulièrement attentive à la situation des personnes déficientes visuelles durant cette période de confinement. Parce que lire c’est bien pour se changer les idées, mais que pour les personnes non ou malvoyantes, cela n’est pas toujours aussi simple. En temps normal, la Ligue Braille est équipée d’un studio d’enregistrement qui approvisionne sa bibliothèque en livres audio. Vu les circonstances actuelles, il est évidemment fermé. La Ligue met donc différents outils et services à disposition de ses membres et renforce son offre.

Un téléphone suffit

Le projet "histoires au bout du fil" met directement en contact des membres de la Ligue Braille et des lecteurs bénévoles. Un rdv est pris et lorsque les deux personnes se parlent, c’est pour dire ou écouter une lecture surprise. Cela permet aux bénévoles de rester actifs et aux déficients visuels de continuer à éprouver le plaisir de la lecture.

900 livres envoyés par semaine

Pour pallier la fermeture de la bibliothèque, la Ligue a mis sur pied " Un livre par semaine " qui permet à ses membres de recevoir un livre audio chaque semaine par la poste. Un lecteur-graveur a été est installé au domicile d’une collaboratrice confinée qui s’occupe des 900 envois hebdomadaires.

Offre doublée

La bibliothèque en ligne reste, elle, bien évidemment accessible durant le confinement. Mais pour égayer le quotidien des lecteurs, elle double son offre en passant de dix à vingt livres téléchargeables chaque mois.

Vous aussi enregistrez des livres

Si vous n’avez pas l’occasion de fixer un rdv pour une lecture par téléphone, vous pouvez aussi prendre part au projet "Je lis pour toi ". Il suffit d’enregistrer un livre audio depuis son domicile, à son rythme.

Plus que jamais aux côtés des membres

Enfin notez que La Ligue Braille poursuit à distance ses services aux personnes déficientes visuelles. Les assistants sociaux et les accompagnateurs augmentent leurs permanences téléphoniques et contactent d’ailleurs les membres pour les soutenir et s’assurer qu’ils vont bien.

Informations pratiques :

- " Une histoire au bout du fil : les prises de rendez-vous se font au 02 533 32 87 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (les commandes doivent parvenir minimum 24 heures à l’avance).

- " Un livre par semaine " : contactez le 02 533 32 40 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, fermé de 12 h à 13 h et le mercredi matin) et par e-mail à l’adresse bib@braille.be

- " Je Lis Pour Toi " : s’inscrire via jelispourtoi@braille.be

- Le catalogue en ligne : https://bibliotheque.braille.be/fr