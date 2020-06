Et si on parlait du meilleur restaurant du monde pour rêver un peu…

Avec la réouverture des restaurants vous est peut-être venue l’envie d’en découvrir de nouveaux. Fabrizio Bucella, chroniqueur dans Vivre Ici Bruxellse, a lui décidé d’évoquer la crème de la crème : le meilleur restaurant du monde.

Tout commence par une anecdote… On raconte que le prix Nobel de physique David Gross fit un pari avec un collègue lors d’un dîner sous le soleil de Sicile où le vin n’était pas rationné. C’était en 1994. L’enjeu était de savoir si on détecterait au CERN (centre européen de recherche nucléaire) une particule supersymétrique. Le prix du jeu serait un dîner chez Frédy Girardet aux alentours de Lausanne, désigné un des quatre "cuisiniers du siècle" par Gault et Millau.

Autant l’objet du défi était très précis – on n’en attendrait pas moins de la part de théoriciens de haut vol, autant le prix l’était un peu moins. Un dîner auprès d’un meilleur cuisinier du siècle, vraiment ?

Les polémiques en cette matière sont aussi nombreuses que les récompenses. A croire qu’elles volent en escadrille pour reprendre le mot de feu un président de la République.

Polémique autour des étoiles

Tout a commencé quand le cuisinier Marc Veyrat a perdu sa troisième étoile. Le Guide Michelin a perdu lui sa crédibilité lorsqu’il a refusé d’expliquer les raisons de la rétrogradation au cuisinier haut-savoyard. L’homme au chapeau noir cherchait à obtenir des éléments tangibles afin de comprendre comment il était passé du Capitole à la roche Tarpéienne : preuves des inspections du guide, preuve de la compétence des inspecteurs, preuves des débats…

Certes, la justice a tranché, les explications ne sont pas dues, mais elle l’a fait sur un plan différent. Le juge a estimé qu’il était de la liberté d’expression du guide d’attribuer des étoiles et de les retirer, il n’y a pas de justification à fournir. Mais quand on garde les choses secrètes, c’est aussi parfois parce qu’on a des choses à cacher, le guide n’en sort pas grandi. A sa décharge il ne donne pas plus d’éclaircissements lorsqu’il gratifie avec des gommettes lumineuses.

Dans la gueule du loup ?

Un journal américain a tenté de prouver que les guides et prix gastronomiques n’étaient pas très fiables. Un certain Goldstein a créé un faux restaurant en Italie avec toutes les apparences d’un vrai, il voulait éprouver le trophée "Wine Spectator Award of Excellence".

Le piège était doté d’un vrai site Internet, d’une vraie ligne de téléphone commençant par +39, l’indicatif italien. L’Osteria l’intrepido, c’est son nom, contenait un piège dans le piège. Les vins les plus chers, ceux de la Reserve Wine List étaient les vins les moins bien notés sur les dix dernières années par la revue Wine Spectator elle-même.

Le magazine américain qui décerne le prix a encaissé le chèque de 250 dollars relatif à l’inscription au concours et a décaissé la mention. Il a appelé le restaurant une seule fois, pour prendre des nouvelles en toute sympathie et lui proposer de faire paraître une publicité en toute urbanité. Comme quoi, il faut toujours garder son esprit critique.

Et ce restaurant du siècle ?

Revenons à ces physiciens qui avaient fait un pari sur une particule élémentaire. L’ont-ils trouvée ? Ont-ils été au restaurant du siècle ? On n’est pas près de connaître le verdict de nos collègues physiciens sur le restaurant lausannois, ils s’écharpent toujours. Que la particule supersymétrique n’ait pas été détectée est un fait, mais David Gross soutient qu’elle le sera dans un avenir… relativement proche. Entre-temps, Frédy Girardet a passé la main et nous avons changé de millénaire. Il faudra attendre quelque 70 ans avant qu’on ne désigne de nouveaux cuisiniers du siècle.

