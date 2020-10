Et si on mangeait une bonne pizza ?

Une fois n’est pas coutume, Fabrizio Bucella, chroniqueur œnologue dans Vivre Ici Bruxelles nous parle cette fois des pizzas ! Retrouvez l’entièreté de sa chronique ici.

J’ai l’impression que les bonnes pizzerias fleurissent comme les bars à vin dans notre bonne vieille ville. J’avais même été appelé pour réaliser un top 5 ou top 10 des meilleures pizzerias de Bruxelles à destination d’un guide qui s’appelle le 50 top pizzas.

Ces guides ne valent que l’importance qu’on leur accorde. Bref, ils ont sélectionné les 50 meilleures pizzerias d’Europe et Bruxelles tient bien son rang. Nous avons la 5e place du classement avec la Pizza è bella, rue Lebeau à Bruxelles. Et également la 30e place avec la Piola Pizza sur la place Saint-Josse. Question pizzas italiennes en Belgique, on peut dire cocorico c’est à Bruxelles que ça se passe.

Mais qu’est-ce qu’une bonne pizza ?

Je ne suis pas critique gastronomique, même si je vais de temps en temps au restaurant. En toute modestie, c’est la qualité de la pâte et des ingrédients que sont l’huile, les tomates et la mozzarella.

Si la pâte est faite au levain et qu’elle lève lentement, genre 24 ou 48 heures, cela se sent tout de suite. Vous le sentirez également après car le ventre est moins ballonné. Voilà un indice qui ne trompe pas !

N’est pas pizza qui veut !

La pizza napolitaine est maintenant protégée par une recette européenne depuis 2009, ce qu’on appelle une STG : une spécialité traditionnelle garantie ?

La STG est une architecture qui protège un modèle de fabrication et non une origine géographique. Si vous souhaitez une pizza Napolitaine margherita, celle que je prends toujours, il faut en plus de la pâte, de l’huile vierge extra, des tomates pelées ou fraîches, de la mozzarella fior di latte et du basilic frais. Tout simple et tellement bon.

Pas forcément avec un verre de vin

On croit souvent qu’il faut boire un verre de vin, car l’Italie est un des pays du vin. Personnellement, je préfère une bière, une blonde légère, la simple pils est parfaite ! C’est d’ailleurs l’accord officiel recommandé par l’Associazione Italiana Sommelier qui a réussi l’exploit de me diplômer.

Et si on veut quand même un verre de vin ? Là il faut viser un vin acide et pas trop tannique. On peut bien entendu prendre un verre de blanc, même si cela semble étrange à première vue. Si vous pensez à un rouge italien un Dolcetto ou une Barbera du Piémont fera l’affaire !

N’oubliez, pizza, bière ou vin, il n’y a qu’une solution c’est la dégustation.

