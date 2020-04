Didier Schmitt a connu le confinement lors d'une simulation de vie sur Mars

Didier Schmitt est médecin à la base, mais il a connu plusieurs vies. Il travaille aujourd’hui pour l’Agence spatiale européenne notamment, il est également auteur de différents ouvrages et de bandes dessinées. Il a effectué plusieurs missions qui l’ont amené à connaître des situations de confinement de près ou de loin, dont une mission de simulation de vie sur Mars avec des astronautes russes et européens et surtout une mission menée en Antarctique, qui lui a inspiré son récit de voyage un peu particulier : Terminus Antarctique (éditions Weyrich).

Le confinement dans le confinement

"Pour l’Antarctique il y a plusieurs niveaux de confinement, du départ en bateau depuis la Tasmanie, dans de très petites cabines durant six jours, jusque sur place, avec un raid de 11 jours pour arriver à la base à 1200 km, dans une cabine de 2m²", explique David Schmitt. Le chercheur n’a pourtant pas trop souffert de la solitude, au contraire : "certains qui ont déjà fait ce genre de mission aiment s’occuper en écoutant des podcasts ou de la musique, moi j’ai préféré l’introspection, j’ai même cherché l’isolement, pour me remplir avec autre chose". D’ailleurs, pour faire un parallèle avec ce que nous vivons actuellement, David Schmitt recommande de prendre du temps pour soi : "il ne faut pas vouloir s’occuper en permanence, c’est l’occasion de faire un peu d’introspection, une occasion qui ne se représentera sans doute pas". En évoquant ses missions de simulation de mise en orbite, le chercheur donne aussi un autre conseil : "ce qui est important, c’est d’avoir une routine, de se fixer des habitudes quotidiennes, mais aussi de bien marquer la différence entre les semaines et le week-end".

Les différentes phases du confinement

Pour les missions en Antarctique, les personnes qui font un hivernage sur les bases restent en général 12 mois, mais ils sont préparés à ça explique Didier Schmitt. Ils ont un gros blues après 6 mois puis le moral remonte. Si la période sur place est plus courte, la déprime arrive plus tôt. "Le souci en ce moment, c’est qu’il n’y a pas de projection possible, c’est de semaine en semaine, même nos décideurs ne savent pas trop, on n’est pas les seuls à être dans le noir, on ne peut donc pas se préparer mentalement" déplore le scientifique. De quoi déculpabiliser un peu quand on trouve le confinement trop long.

Pour aller plus loin

- Terminus Antarctique, éditions Weyrich. Didier Schmitt y raconte son expédition en Antarctique.

- Safari Rouge, 1. Octopus, éditions Weyrich. BD d’anticipation où Didier Schmitt évoque des missions sur Mars.