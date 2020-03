Des voyages en train pour rêver

Traverser les États-Unis pour 300 dollars.

Derek Low un entrepreneur dingue de voyages et geek qui adore les trajets en train a déjà réalisé plusieurs longs voyages. Grâce au Amtrak Rail Pass, il est possible de monter à bord d’un train qui parcourt plus de 5000 kilomètres pour seulement 300€. Lors de ce trajet d’une durée de 4 jours, on part de San Francisco, et on passe par Salt Lake City, Denver, Chicago et enfin New York.

Le Canada en une semaine pour 500 dollars.

Derek Low explique que ces trains sont subsidiés par le gouvernement canadien. Son périple démarre à bord du Trans canadian au départ de Vancouver. Puis direction Jasper et il en profite pour montrer l’intérieur du train avec grande baies panoramiques, des sièges qui se se transforment en lit et pour les cabines supérieures carrément des chambres. Puis direction Toronto - 3 jours à bord du train -, puis Kingston et ensuite Montréal en deux heures. Puis Québec et Halifax.

Il a également pris le Transsibérien durant 1 mois en partant de Pékin jusqu’à Saint Pétersbourg en passant par la Mongolie, la Russie, Moscou et il photographie les différentes étapes, les ambiances des wagons restaurants qui changent en fonction des pays traversés tout comme la cuisine. Coût du voyage 1000 dollars

Allez sur son site vous serez conquis dereklow.co

La Suisse à bord du Bernina Express

55 tunnels, 196 ponts et des ascensions à 70%, le Bernina Express effectue l’un des itinéraires en train les plus élevés dans les Alpes. Le trajet passe traverse des paysages les plus sublimes les uns que les autres. Départ de Coire / Landquart / Davos / Saint-Moritz / Valposchiavo à Tirano, le Bernina Express serpente – sans crémaillère – entre les régions linguistiques et les cultures.

Le super luxe El Transcantabrico Classico

Huit jours, sept nuits à travers les montagnes, vallées et plages espagnoles… C’est l’un des voyages en train les plus luxueux. On part de San Sebastian à St Jacques de Compostelle en pension complète avec des arrêts et des nuits dans les villes de Santander, Cabezon, Llanes… Il n’y a que 14 suites avec grand lit double, salon et salle de bains avec hydro sauna, turbo massage… Avec un prix à la hauteur - pour 8 jours 5000 euros/pers.

