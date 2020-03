Des paillettes pour apprendre aux petits à se laver les mains

En cette période particulière, comment aider nos petits à comprendre l’utilité du lavage des mains ? Caroline Gillet a trouvé deux chouettes vidéos sur les réseaux sociaux pour nous donner un coup de pouce. Elles seront surtout utiles pour les plus petits.

Le principe des paillettes

Placez des paillettes dans une assiette et demandez à votre enfant d’y plonger la main. Il verra que les paillettes collent sur la main quand il la retire. Faites-lui ensuite toucher des personnes et des choses (la joue de son petit frère, la poignée d’une porte…), il verra vite que les paillettes se "transmettent". Il aura compris comment les microbes et les virus se propagent par le toucher.

Invitez-le ensuite à plonger la main couverte de paillettes dans une assiette remplie d’eau. Demandez-lui de l’enlever, il verra qu’il reste quelques paillettes. Recommencez l’opération, mais cette fois avec une main savonneuse. La main retirée est cette fois totalement propre. Et voilà… votre petit a aussi compris l’importance du savon pour éloigner les virus !

Le poivre magique

Autre petite expérience, que vous avez peut-être d’ailleurs déjà testée à l’école : celle du poivre magique. Placez de l’eau dans une assette avec du poivre. Le poivre flotte à la surface, si on y plonge un doigt, il ressort recouvert de l’épice. Recommencez l’opération avec votre doigt enduit de savon, et hop, le poivre s’éloigne automatiquement vers le bord de l’assiette et le doigt ressort propre.

Les vidéos

L'expérience des paillettes

Le poivre magique