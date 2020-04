Des kits de semis livrés chez vous gratuitement

C’est le moment idéal pour se lancer dans le jardinage ! Vous n’avez pas de jardin ? Pas de souci, un petit balcon ou même un appui de fenêtre suffisent ! Quoi de mieux comme motivation qu’un kit gratuit de démarrage et un tutoriel en images ? Il vous sera livré à vélo si vous vous trouvez sur le territoire de la Ville de Bruxelles (Bruxelles, Haren, Neder-Over-Heembeek, Laeken).

Une initiative bruxelloise

Pour cette opération "semons 1000 graines", 5 acteurs de l’agriculture urbaine ont mis leurs forces et leurs idées en commun : Kiosque à Graines, Bruxelles Environnement, la Ferme Nos Pilifs, Skyfarms et Parckfarm. "C’est grâce à des subsides de la Ville de Bruxelles que nous avons pu mettre cela en place, mais rien n’empêche les citoyens d’interpeller leur commune pour mettre ça en place également chez eux" explique Nathalie Dufays de Kiosque à graines. "Le but est d’ailleurs que le projet amène à du partage. Les semis peuvent ensuite être distribués aux voisins quand ils auront poussé".

Le kit

Les kits comprennent des graines de bette, laitue, concombre et de fleurs, des pots et du terreau. Malgré le confinement, vous aurez donc tout ce qu’il faut à portée de main pour vous y (re)mettre. Et si vous ne vous sentez pas très à l’aise, un tutoriel sera disponible sur la chaîne Youtube du Kiosque à Graine le 24 avril, quand tout le monde aura été livré. Pour recevoir votre kit de graines gratuitement à la maison, il suffit de remplir le formulaire avant le 20 avril 18h (attention, valable uniquement pour les habitants de la Ville de Bruxelles et stock limité). Il vous sera livré à vélo le jeudi 23 avril.