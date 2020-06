Des idées à la pelle pour voyager sans bouger

Les frontières s’ouvrent peu à peu pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, les voyages vers l’Espagne ou l’Italie sont à nouveau possibles, mais pour ceux qui voudraient voyager plus loin, il existe des visites virtuelles. Tour d’horizon Françoise Bouzin, chroniqueuse évasion pour Vivre Ici Bruxelles.

Vous ne pouvez plus vous rendre en Egypte mais c’est l’Egypte qui vient à vous. Depuis le mois d’avril, le ministère égyptien s’est associé avec plusieurs instituts scientifiques et archéologiques égyptiens, tels que le Centre de recherche américain du Caire (ARCE) pour proposer des visites virtuelles du patrimoine égyptien. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire sur la plateforme my.matterport.com et en quelques clics de visiter comme si vous y étiez la tombe de Ramses VI dans la vallée de Louxor. Ou encore le Tombeau de Menna, dans la nécropole thébaine, considérée comme l’une des plus belles tombes des nobles de Louxor. C’est un peu comme si on vous organisait une visite privée et le tout est magnifiquement réalisé. Chaque jour, de nouvelles visites sont aussi proposées via le Facebook Experience Egypt.

Une balade sonore… en Afrique et ailleurs.

C’est une aventure sonore à laquelle vous invite ce podcast qui vous emmène dans les pas de Sabrina Krief et de son mari photographe Jean-Michel Krief. On part à la découverte de la forêt africaine sur la trace des chimpanzés en Ouganda sur les Monts de la Lune au-dessus de la forêt brumeuse de Sebitoli. Elle est primatologue et explique le mode de vie de ces chimpanzés sauvages. Tout au long de cette balade, on entend les cris, les craquements et les bruits des animaux dans la forêt. On les accompagne dans leur quête et elle explique tout son travail de recherche. Et si vous aimez ce style de voyage, je vous recommande aussi les podcasts " Au-delà de 8.000 mètres " avec deux alpinistes Elisabeth Revol et Tomek Mackiewicz qui sont partis à l’assaut de l’Himalaya et l’aventure a mal tourné. Bruits de pic à glace et de pas sur la neige en prime. Mais aussi celui partez dans la vallée des rubis au nord de la Birmanie où le journaliste Hugo Nazarenko raconte son voyage tout en lisant des extraits du livre de Kessel, la vallée des rubis.

Voyager sur Youtube

On pointe parmi les plus sympas et les plus extrêmes… les vidéos de Little Gypsy drôles et très réalistes avec des histoires de galère, d’imprévus et de magie. A regarder " Into the Wild " avec son départ de Marseille en van pour dépasser le cercle polaire avec pour seul compagnon de route son chien Ayko. Mais aussi, 5 jours de survie dans le désert, et des tutos sur " comment faire son sac à dos pour un tour du monde ", " comment chercher un billet d’avion pas cher "… Mais aussi allez voir les vidéos de Bruno Maltor qui vous emmène à New York où il part à la rencontre d’un Français qui vit sur place ou encore les 10 choses que vous ne saviez pas sur NY. Et il a fait l’exercice sur d’autres pays, comme l’Inde avec des anecdotes et des infos incroyables comme celle de cet avocat qui est parvenu à vendre 3 fois le Taj Mahal… Surnommé le plus gros arnaqueur de l’histoire indienne, il a fait l’objet de films et de romans. Mais aussi d’autres infos comme celles qui indiquent que les Indiennes détiennent 11% des réserves d’or. On peut aussi le suivre dans ses expériences inédites comme lorsqu’il est parti avec un inconnu pour un périple de 8000 KM depuis Biarritz jusque dans le désert marocain en Renault 4L.

Dans les jardins

Plusieurs jardins anglais proposent des visites virtuelles comme Kew Gardens avec des images dignes d’un film à gros budget ! Avec une superbe visite de la serre tropicale et une vue plongeante sur les plus spots du Parc.

Mais aussi les jardins de Waddesdon avec en prime une leçon de langue puisque la guide est forcément anglaise.

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.