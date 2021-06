Des conseils pour rouler à vélo avec son enfant en toute sécurité

Si votre enfant commence à maîtriser son vélo et arrive à rouler seul, vous vous demandez certainement comment l’accompagner au mieux pour arriver à rouler ensemble en ville. Pour aller ensemble à l’école à vélo ou faire des balades en famille en toute sécurité.

Attention, seuls les enfants de moins de 10 ans peuvent rouler sur le trottoir. Si vous roulez avec votre enfant, le mieux est de rouler sur la piste cyclable ou à défaut sur le bord droit de la chaussée.

Idéalement, l’enfant doit être devant, et vous à l’arrière mais un peu plus à gauche pour éviter que les voitures ne le frôlent. Attention de bien laisser aussi un mètre entre les voitures en stationnement et votre enfant afin qu’il ne risque rien lors de l’ouverture d’une portière.

A l’approche d’un carrefour, mettez-vous à sa hauteur et passez même un petit peu devant à l’endroit du carrefour, afin d’être celui/celle qui prend la décision de s’engager ou pas.

Quand le danger est susceptible de venir de devant comme dans un sens unique limité où vous pouvez rouler à vélo à contresens, placez-vous devant votre enfant.