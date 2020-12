Des conseils pour être visible sur la route

En hiver, avec les journées courtes et le temps maussade, les piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes… deviennent moins visibles dans la circulation. A l’heure de pointe du matin ou du soir, pour aller à l’école ou au boulot, on est nombreux à se déplacer dans le noir. Et on constate une augmentation du nombre d’accidents.

Pour sa chronique hebdomadaire dans Vivre Ici Bruxelles, Camille Thiry de Bruxelles Mobilité évoque la visibilité des usagers de la route.

En voiture

Bien sûr, les automobilistes doivent être encore plus attentifs dans la circulation : adapter leur vitesse, faire attention aux abords d’école, de passages piétons ou à proximité de pistes cyclables…

C’est aussi le moment de vérifier le réglage de ses feux, nettoyer vitres et pare-brise, régler son rétroviseur pour ne pas être ébloui…

Mais les piétons et cyclistes ont aussi leur rôle à jouer… S’ils ne s’équipent pas correctement, c’est parfois très compliqué pour un automobiliste des les voir à temps ! Dans le noir, un conducteur voit un piéton à seulement 30 mètres, s’il est habillé avec des vêtements sombres, à 50 mètres s’il porte des vêtements clairs et à plus de 150 mètres s’il est équipé d’une chasuble ou de bandes rétro-réfléchissantes.

A pied

Ce n’est évidemment pas nécessaire de se transformer en sapin de Noel… déjà le fait de porter des vêtements clairs, une petite lampe clignotante en porte-clef ou un sticker réfléchissant sur son sac à dos fait la différence. Si vous n’êtes pas fan de la classique chasuble jaune avec bande réfléchissante, les magasins de sport par exemple proposent pas mal d’équipements esthétiques et légers. Pour les enfants, il y a même des cartables avec des accessoires réfléchissants déjà incorporés.

A vélo

Le Code de la route indique clairement tout l’équipement obligatoire sur un vélo il doit être équipé de feux, blanc à l’avant, rouge à l’arrière. Il doit aussi disposer de catadioptres, blanc à l’avant, rouge à l’arrière, oranges sur les pédales. Sur les pneus, vous devez avoir des bandes réfléchissantes blanches ou des catadioptres orange fixés aux rayons. Sans cela, vous risquez une amende.