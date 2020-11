Des bons plans pour économiser l'énergie

Depuis quelques semaines déjà, le mercure est parti à la baisse et nous sommes nombreux à avoir remis le chauffage en route. Avec le télétravail obligatoire, le budget chauffage risque d’être un peu plus élevé cette année. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, voici les conseils de Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement.

Astuces simples mais efficaces

La 1ère règle, c’est de maintenir la température quand vous êtes chez vous entre 19 et 20°. Si vous êtes frileux, vous pouvez ajouter un pull, un plaid. Baissez la température à 15° la nuit. Fermez les portes des pièces non chauffées. Et quand vous n’êtes pas là, éteignez votre chauffage.

Régler correctement les vannes thermostatiques. Cela permet d’éviter de surchauffer des pièces ensoleillées ou de chauffer inutilement des pièces que vous n’utilisez pas.

Et ces trucs et astuces sont peut-être encore plus importants puisqu’on le sait beaucoup de Belges font du télétravail vu la situation sanitaire. On chauffe donc plus, on utilise aussi plus nos appareils électroménagers….

Les motivations

Faire attention est primordial pour un tas de raisons : pour faire baisser sa facture d’énergie bien sûr. On le sait sur le long terme les prix du gaz, de l’électricité et du mazout ne font que grimper. Et les experts estiment que cela va se poursuivre. Par ailleurs, les sources d’énergie traditionnelles s’épuisent.

L’entretien de la chaudière.

Il est primordial. Pour votre sécurité avant tout, mais aussi pour votre portefeuille et pour l’environnement. Une installation mal entretenue consomme plus et dans ce cas votre facture s’alourdit. Si votre chaudière est bien entretenue, vous pouvez économiser jusqu’à 5% de combustible. Petit rappel donc, il est obligatoire de faire le contrôle périodique d’une chaudière au mazout tous les ans à Bruxelles, tous les 2 ans pour les installations au gaz. Cela comprend l’entretien et le passage au gaz riche. Et puis il est important de faire cet entretien avec un technicien agréé.

Dépenser un peu pour gagner plus

Des investissements, parfois peu coûter, peuvent vous permettre d’économiser jusqu’à 1000 euros par an. Cela peut aller de l’installation de vannes thermostatiques, de panneaux réflecteurs derrière vos radiateurs à la mise en place d’un chauffage plus performant en passant par l’isolation de votre habitation. Bref, vous pouvez améliorer votre pouvoir d’achat tout en préservant l’avenir de la planète. Et vous n’êtes pas seul : Bruxelles Environnement propose des primes énergie et des primes à la rénovation pour vous aider à réaliser ces investissements. Ensemble, elles permettent de rembourser jusque 70% de l’investissement.

Quelques astuces

On peut penser à dégivrer son réfrigérateur et congélateur, laver le linge à basse température, ou encore choisir le programme éco du lave-vaisselle ou lave-linge. Ne couvrez pas vos radiateurs ou ne placez pas de fauteuils devant, vous allez réduire leur efficacité. Tout cela vous permet d’économiser.

Alors pourquoi pas vous… Un conseil surfez sur le site de Bruxelles Environnement vous retrouverez une brochure reprenant une centaine de gestes pour économiser l’énergie, améliorer votre budget, préserver votre santé et l’environnement… Vous pouvez aussi demander la visite gratuite d’un expert de Homegrade, de notre facilitateur bâtiments durables si vous êtes un professionnel du bâtiment ou vivez dans une copropriété.

De quoi améliorer aussi votre qualité de vie !