Découvrir Bruxelles autrement : la Forêt de Soignes, une perle verte au cœur de la ville

Cette belle couverture forestière représente 10% du territoire régional , mais saviez-vous qu’autrefois elle couvrait près de la moitié de ce territoire ? On retrouve encore certains vestiges de cette ancienne forêt au parc Duden, au parc de la Sauvagère ou au bois de la Cambre…

La ville de Bruxelles est constituée de différents paysages connectés qui grouillent de vie : la ville dense , la ville campagne , la ville d’eau et la ville forêt . Tous ces paysages accueillent une faune et une flore très diversifiée qu’il faut absolument préserver. C’est la "Ville-Nature" que nous vous invitons à découvrir en mai, Mois de la Nature , avec Bruxelles Environnement.

Virginie Hess est partie à la rencontre de Stéphane Wijnsberghe , chef de sous-division Forêt et Nature à Bruxelles Environnement, qui nous en dit plus sur la formation d’une forêt : "Une forêt s’installe naturellement par l’apport des graines qui viennent par les oiseaux, par le vent , explique-t-il. A partir de là, il y a toutes ces essences colonisatrices qui viennent s’installer. D’abord le bouleau, le saule et après différentes essences comme le hêtre et le chêne."

Et pour qu’une forêt reste saine, chaque élément a son importance : "Dans le cycle naturel de la forêt, le bois mort est quelque chose d’essentiel pour permettre de renourrir le sol à travers sa décomposition par l’intermédiaire des champignons et des insectes. Cela sert également d’alimentation aux oiseaux. C’est ainsi que se passe le cycle naturel de la vie en forêt."

© Bruxelles Environnement

Du fait de sa proximité avec la ville, la Forêt de Soignes subit de nombreuses pressions. Elle est fragmentée en de nombreux endroits par des routes et par le chemin de fer, ce qui entrave la circulation de la faune sauvage. Suite à cela, des écoducs ont été construits afin de faciliter le passage d’animaux d’un morceau de foret à un autre.

Notons que la forêt abrite de nombreuses espèces d’oiseaux (grimpereaux, pics, mais aussi des rapaces comme l’Autour des palombes, la chouette hulotte et la buse variable) et de mammifères (l’écureuil roux, le chevreuil, le sanglier et des traces de blaireaux ont été observées), nous informe Bruxelles environnement.

D’autre part, le nombre d’usagers en forêt est en augmentation constante. Si cela est une bonne nouvelle observe notre chroniqueuse, cette pression exercée sur le milieu forestier peut être problématique si on ne la respecte pas. On a tous sa place en forêt, mais en suivant quelques règles simples et à la portée de tous :