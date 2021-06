Découvrez les aides bruxelloises pour améliorer votre habitation et faire baisser vos factures d’énergie

La rénovation des habitations bruxelloises est l’un des grands défis de ces prochaines années ! Il faut dire que le bâti bruxellois est ancien. Il a été construit essentiellement avant les années 60. Conséquence : c’est l’un des plus énergivores au niveau européen.

Un tiers des bâtiments à Bruxelles n’est pas du tout isolé. Autre chiffre interpellant : 64% des logements certifiés ont un PEB E, F ou G.

Un résultat à nuancer

L’échelle des classes énergétiques est définie par Région, sur base de son parc immobilier. Comme la capitale compte une grande partie d’appartements qui souffrent moins de déperdition d’énergie que des maisons, l’échelle y est plus sévère. Ainsi, un bien qui a un PEB E à Bruxelles, obtiendrait un D dans les 2 autres Régions.

Il y a aussi une tendance à rénover après la vente et donc après que le certificat PEB a été délivré. La situation est donc meilleure en réalité que sur papier.

Rassembler les forces

Le bâti bruxellois est un grand responsable des gaz à effet de serre. Plus de la moitié de ces émissions à Bruxelles provient de la consommation énergétique des bâtiments. Il est donc essentiel d’agir. Raison pour laquelle la Région bruxelloise a lancé fin avril l’Alliance Renolution. Il s’agit d’une alliance publique privée qui vise à accélérer la rénovation énergétique. Elle réunit des acteurs des secteurs de la construction, de la finance, de l’associatif et les interlocuteurs sociaux. D’ici 2024, plus de 350 millions d’euros publics seront investis.

Le but est d’atteindre une moyenne de PEB C + pour le bâti résidentiel, c’est-à-dire une performance énergétique de 100 kWh/m²/an. Ce qui équivaut à une consommation moyenne 3 à 4 fois moins importante qu’aujourd’hui. Et globalement, ces mesures permettront encore un peu plus d’approcher la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Les incitants

Il y a les primes pour le remplacement des chaudières, l’isolation des murs ou du toit, la pose de vitrage super isolant ou encore la réalisation d’un audit qui permet de détecter les points faibles de votre habitation. Et puis il y a le bonus prime qui permet dans certains cas de couvrir 70% de l’investissement réalisé. C’est un bonus temporaire qui est proposé jusqu’à la fin de cette année. C’est donc clairement le moment de se lancer.

Dans les mois à venir, il y aura aussi d’autres initiatives : un accompagnement des citoyens intensifié, la création d’un guichet unique pour répondre à toutes leurs questions, mais aussi une simplification administrative ou encore la suppression de permis d’urbanisme pour certains travaux

Pour obtenir les informations sur ces aides, n’hésitez pas à consulter le site de Bruxelles Environnement.