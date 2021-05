Découvrez Bruxelles autrement : une ville aux points d’eau insoupçonnés

Saviez-vous que la ville de Bruxelles avait été bâtie sur des marais ? Pas étonnant qu’elle regorge de rivières, d’étangs, de ruisseaux et autres cours d’eau qui font aujourd’hui l’objet d’une remise en valeur. Partons à la découverte de la ville d’eau avec Virginie Hess, chroniqueuse nature sur VivaCité. La ville de Bruxelles est constituée de différents paysages connectés qui grouillent de vie : la ville dense, la ville campagne, la ville d’eau et la ville foret. Tous ces milieux accueillent une diversité d’espèces animales et végétales extraordinaire qu’il faut à tout prix préserver. C’est la "Ville-Nature" que nous vous invitons à découvrir en mai, Mois de la Nature, avec Bruxelles Environnement. ► A lire aussi : De véritables pépites vertes à découvrir à Bruxelles

Bruxelles, une ville bleue ?

Construite sur des marais, la ville de Bruxelles a un rapport historique avec l’eau. Autrefois, la Senne et tous ses affluents composaient un ensemble de zones humides et inondées où fleurissait notamment l’iris qui est la fleur symbole de la capitale. Un patrimoine qui est depuis 1999 revalorisé à travers le projet "Maillage bleu" porté par les communes bruxelloises et Bruxelles Environnement. L’objectif est de restaurer et de relier les cours d’eau, les berges, les marais, les fontaines… Soit tout ce qui fait la ville d’eau, pour former un tout cohérent et lutter contre les inondations. En effet, les cours d’eau, les bassins, les zones humides récupèrent une partie des eaux de pluie et de ruissellement. Tous ces aménagements créent non seulement des milieux accueillant pour la nature mais améliorent aussi le cadre de vie des Bruxellois.

2 zones humides à découvrir

© Tous droits réservés 1. Parc Roi Baudouin, dans la commune de Jette C’est dans le parc Roi Baudouin que nous emmène Virginie Hess. Mélange de zones semi-naturelles et de zones plus récréatives, le parc est classé Natura 2000. Et cela n’a rien d’étonnant vu la richesse des milieux naturels qui le composent pointe notre chroniqueuse. A commencer par le ruisseau du Molenbeek dont les berges ont été rénovées pour y implanter la végétation aquatique typique. Ce parc abrite aussi des roselières, des marais et des étangs qui accueillent toutes sortes d’espèces animales et végétales. Une biodiversité que l’on retrouve aussi dans les noues qui sont des dépressions creusées artificiellement pour pouvoir absorber les eaux de pluies et de ruissellement (les grenouilles semblent les apprécier tout particulièrement pour y pondre leurs œufs). Infos pratiques Le parc n’étant pas cloisonné, il est ouvert toute l’année.

69 Rue Antoine Baeck, 1090 Jette

2. Marais de Ganshoren Le marais de Ganshoren vous plonge dans le paysage rural et humide qui existait autrefois au nord-ouest de Bruxelles et est "une des dernières zones où on peut se rendre compte de ce qu’était Bruxelles avant son urbanisation".

© Tous droits réservés Cette réserve naturelle sert de garde-manger à de nombreuses espèces d’oiseaux (on en recense plus de 65), mais pas uniquement. On y retrouve aussi une diversité de chauve-souris, de rongeurs, d’amphibiens et même la couleuvre à collier. Il en va de même pour la flore dont bon nombre de plantes s’y épanouissent (reine-des-prés, primevère…). L’accès se fait facilement à vélo via la promenade verte qui parcourt tout le paysage bruxellois en 60 km. Retrouvez la carte de la promenade verte ici. N’hésitez plus à partir en balade dans tous ces milieux humides bruxellois ! Pour aller plus loin, les Journées bruxelloises de l’eau mettent chaque année à l’honneur ce magnifique patrimoine bleu.

Retrouvez plus d’infos et de conseils sur nature.brussels.

