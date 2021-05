Découvrez Bruxelles autrement : les trésors de nature cachés dans la ville dense

Même au cœur de la ville il est possible d’accueillir la nature. Bruxelles ne fait pas exception à la règle et regorge de richesses insoupçonnées. Virginie Hess, chroniqueuse nature sur VivaCité, vous invite à la découvrir. La ville de Bruxelles est constituée de différents paysages connectés qui grouillent de vie : la ville dense, la ville campagne, la ville d’eau et la ville foret. Tous ces milieux accueillent une diversité d’espèces animales et végétales extraordinaire qu’il faut à tout prix préserver. C’est la "Ville-Nature" que nous vous invitons à découvrir en mai, Mois de la Nature, avec Bruxelles Environnement.

Faites connaissance avec le moineau domestique

Le moineau domestique © Bruxelles Environnement Bien que la ville soit un espace minéralisé et d’apparence hostile à tout type de vie, la nature y trouve son compte. C’est à Schaerbeek, Place de la Patrie, que notre chroniqueuse nous invite à faire connaissance avec un petit habitant à plumes du quartier : le moineau domestique, un oiseau dont 95% de la population belge a été décimé par une maladie et le réchauffement climatique. Celui-ci adore nicher sur les façades, sous les corniches, les toitures… et trouve, au sein des espaces verts, tout ce dont il a besoin pour survivre. Plantes, arbres et buissons font le bonheur de cet animal granivore pour se nourrir, se poser ou s’abriter des prédateurs. A Bruxelles, des citoyens se mobilisent et forment des Groupes Moineaux. Ils sont 13 répartis sur l’ensemble de la région et vous proposent des balades découvertes pour mieux comprendre ce petit passereau et donnent des formations pour vous aider à mieux l’accueillir chez vous et le protéger.

Ceci n’est pas une mauvaise herbe

7 images © Bruxelles Environnement

Elle s’installe aux abords des trottoirs, le long les murs, aux pieds des arbres et s’infiltre dans les moindres fissures… Non, la végétation urbaine n’est pas nuisible et elle n’est pas là par hasard. Depuis que les communes ont arrêté d’utiliser des pesticides pour désherber les espaces publics, on voit des herbes sauvages se développer partout. Considérées comme espèces indésirables et sales, elles ont pourtant leur rôle à jouer et on vous invite à découvrir tous les bienfaits de ces plantes en ville ou dans vos jardins.

Bourse-à-pasteur © Bruxelles Environnement Notre chroniqueuse prend l’exemple de la bourse-à-pasteur, une petite plante très importante en ville qui colonise ce type de milieu hostile. Les oiseaux adorent ses graines, tandis que ses fleurs sont pollinisées par toute une série d’insectes utiles. Il faut prendre le temps d’observer ces fleurs, les découvrir et comprendre leur utilité. Afin de porter un autre regard sur la végétation spontanée, Virginie Hess vous invite à les découvrir via les balades Fleurs de trottoirs.

Aidez-nous à végétaliser la ville

Vous aussi, accueillez la nature sur vos façades et vos balcons. Lierre, houblon et vigne vierge feront le paradis des oiseaux et insectes tout au long de l’année. Et pourquoi ne pas mettre quelques plantes aromatiques dans vos balconnières : sauge, thym, menthe ou encore la lavande qui est particulièrement appréciée par le moineau. ► A lire aussi : Quelles fleurs planter pour aider et protéger les abeilles ? Retrouvez plus d’infos et de conseils sur nature.brussels.

7 images © Bruxelles Environnement © Bruxelles Environnement © Bruxelles Environnement