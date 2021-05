Découvrez Bruxelles autrement : la ville campagne et son paysage champêtre

La ville de Bruxelles est constituée de différents paysages connectés qui grouillent de vie : la ville dense, la ville campagne, la ville d’eau et la ville foret. Tous ces milieux accueillent une variété d’espèces animales et végétales qu’il faut à tout prix préserver. C’est la "Ville-Nature" que nous vous invitons à découvrir en mai, Mois de la Nature , avec Bruxelles Environnement.

L’espace-test agricole d’Anderlecht © Bruxelles Environnement

C’est à Anderlecht, dans la vallée de Neerpede et le vallon du Vogelenzang plus précisément, que nous retrouvons Virginie Hess. Un endroit où espaces cultivés et espaces naturels se côtoient, un savant mélange très attractif pour la faune et la flore locale.

Depuis 2015, dans le cadre du projet BoerenBruxselPaysans, la commune a mis disposition 3 hectares de terrains communaux afin d’aider de nouveaux agriculteurs à se lancer.

Le projet "vise à approvisionner les Bruxellois avec des produits agricoles locaux, de qualité et respectueux de l’environnement, via des circuits courts et avec la participation des citoyens" explique le site de la commune.