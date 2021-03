De véritables pépites vertes à découvrir à Bruxelles

C’est le printemps et avec les beaux jours, on a encore plus envie de s’aérer. On vous emmène donc dans les espaces verts de Bruxelles. Le Rouge-Cloître, le parc de Woluwe ou encore le Bois de la Cambre, ce sont des incontournables, particulièrement fréquentés d’ailleurs en cette période de crise sanitaire, mais il y a aussi d’autres coins verts moins connus. Tour du propriétaire…

Les jardins du Fleuriste à Laeken

Ces jardins de près de 4 hectares et demi exposés plein Sud sont une réelle invitation à flâner, à se ressourcer. Avec leurs formes géométriques, leur mobilier futuriste issu de l’appel à projets " Parck Design ", leurs 2 bassins et deux belvédères, ils ne ressemblent à aucun autre espace.

Ces jardins sont la propriété de la Donation royale. Ils ont une particularité. Ils ont été réalisés par Bruxelles Environnement pour en faire un lieu d’expérimentation et d’exposition de plantes remarquables.

Exactement, le site abrite des plantes qui sont peu répandues dans les autres parcs bruxellois ou qui réclament des soins particuliers. Il compte quelques beaux robiniers aux troncs tortueux, uniques à Bruxelles, des houx centenaires et une très belle collection de camélias. La biodiversité y est très riche. C’est une vitrine du savoir-faire de Bruxelles Environnement en matière de gestion de parcs et jardins.

Le parc du Bergoje à Auderghem

C’est un lieu un peu secret qui a miraculeusement échappé à l’urbanisation. C’est un parc qui a gardé l’aspect semi-naturel d’une zone humide dominée par un talus boisé. Il se situe dans le prolongement du Rouge-Cloître et de la forêt de Soignes. Cet espace est repris en zone spéciale de conservation Natura 2000 et il est aménagé comme un lieu de promenade.

Le parc Tournay-Solvay à Watermael

Une véritable carte postale haute en couleur à la belle saison. Avec ses vieilles bâtisses, dont le château Tournay-Solvay en cours de restauration depuis peu, ses arbres remarquables, ses plans d’eau, ses sculptures, ce parc est l’un des plus beaux de Bruxelles. Il est caractérisé par des dénivelés importants. Le parc, aménagé dans un style pittoresque à l’anglaise, possède des ambiances différentes. Au fil de la promenade, vous découvrirez le Lady’s Garden fleuri de roses et de plantes vivaces colorées, une forêt plus naturelle sur les pentes, peuplée de hêtres hérités de la forêt de Soignes, deux étangs dans la vallée, sans oublier un verger et un potager exploités par des particuliers.

Le Bois du Wilder à Berchem-Sainte-Agathe

Comme son nom l’indique, on est dans un bois mais pas seulement. Il y a aussi des prairies et de nombreuses pièces d’eau, des potagers et une prairie plantée d’arbres fruitiers. Avec sa plaine de jeux, il plaît aux petits comme aux grands.

Le Vogelzang à Anderlecht

Tout près de l’hôpital Erasme, c’est un site qui se prête particulièrement à la détente. Il y a une promenade verte pour les cyclistes et les piétons et, de l’autre côté, et c’est là son originalité, il y a un parcours méditatif qui longe le ruisseau. Imaginez à la place d’un parcours Adeps, une promenade qui vous propose des séances auditives de sophrologie, grâce à des anneaux et des QR Codes. C’est un parcours qui a été imaginé avec Suzanne AskeNasi, une kiné et sophrologue de l’hôpital Erasme. Enfin, tout près, se trouve le Neerpede, un territoire unique à Bruxelles, entre ville et campagne, parcouru de nombreux chemins.

Pour ne rien manquer des espaces verts bruxellois

Un seul site pour découvrir ces espaces et bien d’autres. Le site gardens.brussels qui a bénéficié d’une refonte. La grande nouveauté de cette nouvelle version est la géolocalisation. Elle permet de trouver les espaces verts situés près de chez vous.

