De chouettes projets pour sensibiliser les écoles à l’environnement

Les jeunes sont les adultes de demain et c’est donc l’une de priorités de Bruxelles Environnement de les sensibiliser aux défis environnementaux. L’organisme propose d’ailleurs une offre éducative spécifique pour les écoles.

Le programme 2021-2022

Concrètement, l’idée est d’aider gratuitement les instituteurs à mettre en place un projet lié à l’environnement avec leurs élèves. Ils peuvent dès à présent s’inscrire sur le site de Bruxelles Environnement et cela, jusqu’au 5 juillet pour la plupart des projets.

Il y a 13 projets au total. Cela peut être l’aménagement d’un potager ou d’un compost, la réduction des déchets ou encore un parcours climat comprenant la visite de BEL EXPO.

L’exemple du projet Ré-création

C’est un nouvel appel à projets pour végétaliser les cours d’écoles à Bruxelles. Il faut savoir que 1 établissement sur 4 est situé dans des zones qui manquent d’espaces verts. Le but, c’est donc de transformer des cours asphaltées et imperméables qui participent à l’effet d’îlot de chaleur urbain, en zones plus végétalisées qui offriront des îlots de fraîcheur. Cela aura un impact aussi sur la biodiversité et la prévention des inondations et offrira de nouvelles opportunités d’apprentissage.

Un budget de 200.000 euros et un accompagnement sont prévus. Grâce à cela, une vingtaine d’établissements vont pouvoir se jeter à l’eau. Les inscriptions sont ouvertes pour ce projet-ci jusqu’au 15 juillet.

Les cours en extérieur

Le projet Apprendre dans la nature propose aux enseignants un programme de formations pour apprendre à donner leurs leçons de maths, d’éveil ou de français dans la nature. L’idée, c’est de s’inspirer de la nature pour construire les apprentissages.

Suivez la carotte !

Un autre projet centré sur la Good Food cette fois, c’est le projet baptisé Jim Carotte. Ce personnage en forme de carotte propose des fiches avec des activités et un calendrier aux enseignants mais aussi aux parents des enfants âgés de 5-8 ans. Ce sont des activités centrées sur l’alimentation durable. Le but ici est d’amener de la Good Food dans les cartables. A savoir des aliments locaux, de saison ou encore faits maison.

Que vous soyez élève, parent, instituteur ou directeur, n’hésitez pas à en parler autour de vous. Le programme complet se trouve ici.

Notez que pour les secondaires, l’offre sera ouverte fin août.