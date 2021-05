Comment le jus blanc du raison donne-t-il du vin rouge?

Un kaléidogarden prend place à Forest, il s’agit d’un jardin dédié aux plantes pour teindre le textile. De quoi inspirer Fabrizio Bucella, œnologue et chroniqueur dans Vivre Ici Bruxelles pour sa chronique hebdomadaire : Saviez-vous qu’il existe aussi des cépages, c’est-à-dire des sortes de vignes, qu’on appelle cépages teinturiers ?

Quand on obtient du blanc avec du rouge

Ces cépages teinturiers teignent le vin en rouge. On pourrait penser que tous les raisins rouges teignent le vin en rouge, ce n’est qu’en partie vrai. En fait, la quasi-totalité des raisins rouges sont de peau rouge mais ont une pulpe blanche.

C’est donc la peau qui donne la couleur au vin. En fait, le jus de ces raisins étant blanc, si on presse ledit raisin on a un vin blanc. Ce n’est qu’en faisant macérer la peau sur le jus que celui-ci se colore de rouge.

De table ou de cuve ?

C’est comme ça pour tous les raisins de cuve. Les fameux merlot, cabernet sauvignon, syrah, gamay… ce sont tous des raisins rouges à jus blanc. Prenez le pinot noir ou le pinot meunier, qu’on utilise beaucoup en Champagne. Quand on les presse, on a un champagne blanc fait avec des raisins noirs, qu’on appelle aussi blanc de noir. Vous l’avez peut-être déjà vu ou lu sur une étiquette.

C’est la même astuce pour tous les raisins. On peut donc, avec des raisins rouges, faire du vin blanc ou du vin rouge. Par contre, avec des raisins blancs, on ne peut pas faire du vin rouge, forcément, sinon c’est qu’il y a magouille.

Il est rare d’avoir des raisins de table rouges à jus rouge. Faites l’expérience de presser un grain de raisin entre vos doigts et regardez si le jus est blanc ou rouge.

Les raisins teinturiers

A quoi les raisins teinturiers servent-ils ? En vérité, à pas grand-chose. On les utilise fort peu. Exemple, le tannat est un cépage du Sud-Ouest, dont le jus est coloré. On l’utilise à Madiran et en Uruguay.

Ces cépages ont été créés au XIXe siècle. On a modifié le matériel végétal afin de produire à bas prix des vins plus colorés et que le consommateur appréciait. Mais il y a un os dans le potage. La qualité du vin n’est pas la même. C’est bien lors de l’étape de macération que se transfèrent au vin, non seulement la couleur, mais aussi les tannins et d’autres composés. Vouloir passer au bleu cette étape pour obtenir un vin rouge, c’est prendre le risque d’être chocolat bleu pâle avec un vin certes rouge, mais pâle dans l’âme. Comme très souvent avec les bons produits : il leur faut du temps.

De toute façon, cépages teinturiers ou pas, il n’y a qu’une solution… c’est la dégustation.