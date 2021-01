Comment faire pour éviter de se faire voler son vélo ?

De plus en plus de Bruxellois font le choix de se déplacer à vélo, ce qui est super, pour leur santé et pour réduire les embouteillages et la pollution. Hélas le vol de vélo est relativement fréquent à Bruxelles et décourage bon nombre de nouveaux cyclistes. Bruxelles Mobilité travaille avec les Communes et les zones de police pour faire baisser les vols, en multipliant les contrôles et en installant de plus en plus de box fermés mais chaque cycliste peut aussi sécuriser son vélo en suivant quelques conseils simples.

Premier réflexe

Le premier conseil à donner à tout propriétaire de vélo, c’est de l’enregistrer en se connectant au site Mybike. Brussels. Ce site a justement été mis en place pour lutter contre le vol et le recel. Vous créez la fiche d’identité de votre vélo, avec photos, preuve d’achat, ses caractéristiques… Vous liez cette fiche avec vos données personnelles. Une fois votre vélo enregistré sur la plateforme, vous recevez un sticker et vous le placer sur votre vélo afin de l’identifier. C’est un sticker inviolable, avec son QR-code et son numéro unique, il permet à toute personne de vérifier facilement si un vélo a été déclaré volé et, dans ce cas, de contacter son propriétaire.

Depuis 2019

Auparavant on proposait régulièrement de faire graver son numéro de registre national sur le cadre du vélo pour l’identifier. Ce nouveau système de site web et sticker date de 2019 et permet en fait de moins endommager le cadre. Et puis le fait d’avoir son numéro de registre national sur le vélo était moins flexible pour le revendre facilement par exemple, alors qu’ici il suffit de changer les infos sur le propriétaire du vélo sur le site.

Surtout bien l’attacher

On conseille de TOUJOURS attacher son vélo, même pour un arrêt de quelques minutes ou dans un espace « privé » comme une cour d’immeuble. Il faut chercher un point fixe et solide pour attacher son vélo, et on l’attache via le cadre, et si possible la roue avant aussi. Un cadenas résistant est un vrai plus, par exemple un modèle en U, un cadenas à clef plutôt qu’avec code. Évitez également que l’antivol traîne par terre ou sur un rebord car c’est beaucoup plus facile de détruire une serrure avec une masse si l’antivol repose sur une surface dure et plate.

Et si on n’a pas la place de stationner son vélo chez soi la nuit, quand on habite en appartement par exemple, on fait quoi ? Il y a des solutions qui existent, dans des box sécurisés dans les quartiers ou dans des parkings publics. Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur la plateforme « cycloparking » de parking.brussels pour prendre connaissance des possibilités près de chez vous.

Chaque jeudi, retrouvez Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans Vivre Ici Bruxelles vers 15h.