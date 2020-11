Ces Bruxellois qui font du vin

Cette semaine Fabrizio Bucella évoque avec nous les vignerons bien bruxellois et bien belges, mais expatriés. On a donc des compatriotes qui font du vin ailleurs que sous nos contrées…

Nous avons par exemple Olivier-Paul Morandini, qui est un pur Bruxellois ayant fait ses études à l’IHECS. Il est parti cultiver la vigne en Toscane, son domaine s’appelle d’ailleurs Fuori Mondo, en dehors du monde, tout un programme.

Autre exemple, celui de la Tenuta del Cavalier Pepe. Angelo Pepe était restaurateur à Bruxelles, il possédait cinq restaurants et un hôtel. Il reprend ce domaine près d’Avellino en Campanie. C’est finalement sa fille Milena Pepe née en Belgique, qui donnera au domaine le coup d’envol en 2005.

Une institution bruxelloise

Question bruxellois il y a bien entendu les heurs et malheurs de la société Fourcroy qui importait vins, eaux-de-vie et champagnes à Bruxelles. C’était un des plus grands importateurs de vins. Les bureaux se trouvaient à Uccle chaussée de Waterloo, dans ce qui s’appelait le Cellier. Le bâtiment existe toujours, il possède comme un coin en porte-à-faux sur la rue, la création étant le fait d’un architecte bruxellois Jean-Marc Sterno.

En 1996, le père Fourcroy rachète château Franc-Mayne à Axa Millésime. Il s’agit quand même d’un cru classé de Saint-Emilion, excusez du peu. La société est alors au zénith.

En 2005, la compagnie prend l’eau de toute part, c’est gênant pour un producteur de pinard. Le domaine est revendu et la société dissoute semble-t-il.

Veuves et vigneronnes

On pense certainement à l’entrepreneuse Carol Duval-Leroy à la tête des champagnes éponymes depuis le décès de son mari en 1991. Ce sera la première femme à présider l’Association viticole champenoise.

Les maisons de champagne sont friandes de veuves : on a Barbe-Nicole Ponsardin, future Veuve Cliquot dont le portrait orne la petite plaque en fer blanc sous le muselet. Elle a enterré son mari à 27 ans et lui a succédé.

Il y a aussi les veuves Pommery, Jeanne-Alexandrine de son prénom et la veuve Bollinger, le champagne de Mister Bond. Elle s’appelait Lilly, la veuve.

Mais il y a aussi des vigneronnes qui ne sont pas veuves… Il y a par exemple Kathleen Van den Berghe qui a deux domaines dans la Loire : le châteaux de Suronde avec 100% de chenin blanc et le château des Minière en appellation bourgueil, 100% cabernet franc. Ce sont tous deux des cépages typiques ligériens.

Un magasin 100% vins belges

Il vient de s’ouvrir à Bruxelles, Ixelles plus précisément. Il s’appelle Popsss et ne vend que des vignerons belges. De deux choses l’une, soit le vin a été produit en Belgique, soit à l’étranger.

Et comme toujours, vignerons belges ou non… Il n’y a qu’une solution c’est la dégustation !

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin dans Vire Ici Bruxelles. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de son école d’œnologie Inter Wine and Dine pour en savoir plus.