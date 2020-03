Bruxelles Propreté adapte ses collectes, on en profite pour leur dire merci !

Un petit mot sur votre sac

En cette période de confinement, la population a une pensée chaque soir à 20h pour le personnel médical, mais ce ne sont pas les seuls travailleurs à être sur le front malgré le Coronavirus. Le secteur de la grande distribution, les magasins d’alimentation, les facteurs et autres livreurs sont aussi là pour nous. C’est le cas aussi du personnel de Bruxelles Propreté, qui fait que nos rues restent propres chaque jour. Certains Bruxellois ont eu l’idée de les remercier en déposant un petit mot sur leur sac-poubelle ou en l’écrivant directement à même le plastique. Et si on faisait tous pareil ?

Des modifications dans les ramassages

Bruxelles Propreté ne fait pas exception à la règle, la société est aussi touchée de plein fouet par l’absentéisme de son personnel lié à la rise du Covid-19. Le ramassage des ordures est donc adapté. Certaines collectes sont annulées, d’autres regroupées. Pour tout savoir sur ce qui se passe exactement dans votre rue et pour être tenu informé en temps réel (attention ces mesures risquent d’être adaptées régulièrement), nous vous renvoyons au site de Bruxelles Propreté.