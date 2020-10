Bruxelles et Bordeaux: une histoire d'amour

Le Belge aime Bordeaux, ça on le sait, mais le Bruxellois l'aime particulièrement. Pensez que Bordeaux est la seule région viti-vinicole ayant l'honneur d'un accueil annuel institutionnel à l'Hôtel de Ville de la capitale. Le fameux festival oeno-gastronomique Eat-Brussels est devenu depuis quelques années, Eat Brussels - Drink Bordeaux. On met les cuisiniers bruxellois à l'honneur, ce sont les vins de Bordeaux qui réalisent l'accompagnement.

Déménagement

Auparavant le festival se tenait sur le terre-plein entourant le lac du Bois de la Cambre, puis il a été déplacé dans le parc de Bruxelles, entre le Palais Royal et le Parlement. Cette année, il devrait se tenir à la gare maritime de Tour et Taxis. C'est un vrai défi, car en 2019 il y a eu 100.000 participants. Comme on le sait, le Parc de Bruxelles est un emplacement central, il faudra voir si on réussira à déplacer autant de gens jusqu'à Tour et Taxis.

La manifestation se tenait habituellement le premier week-end de septembre. Bien entendu, à cause du virus, l'événement a été reporté, il est prévue du jeudi 19 au dimanche 22 novembre. Wait and See comme on dit.

Que du Bordeaux!

Le visiteur a le choix en restant dans les grandes régions de Bordeaux : le Médoc et ses vins charpentés, Saint-Emilion et ses vins fruités, les Graves et les vins abordables, les Sauternes qui sont la magie des vins sucrés et bien entendu des crémants, des rosés... bref il y en a pour tous les goûts et tous les accords avec les plats.

Le point essentiel est que ce sont des vignerons qui font le déplacement depuis la capitale girondine. C'est une chance inouïe car le Bruxellois peut vraiment discuter avec des femmes et des hommes qui font le vin à portée d'un arrêt de tram.

Tout un symbole

Chaque année le Grand Conseil des Vins de Bordeaux intronise des personnalités à l'Hôtel de Ville en signe d'amitié entre les deux municipalités. En 2016, ce fut un ambassadeur particulier qui a été intronisé: c'est le Manneken Pis ! Il a désormais son costume de membre du Grand Conseil des Vins de Bordeaux.

N'oubliez pas, Bordeaux ou pas, il n'y a qu'une solution c'est la dégustation.