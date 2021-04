Bière ou vin avec des chicons ?

Je suis une variété sauvage d’une plante comestible à grosse racine, coupée en automne au niveau du collet. Je suis placée dans le sable, à l’obscurité. Là, j’y donne des pousses blanches en cœur serré que l’on consomme crues ou cuites. La variété domestiquée était usitée pendant la guerre en ersatz de café, elle s’appelle la chicorée. Je suis, je suis… le chicon ! Ou l’endive comme disent nos amis d’outre-Quiévrain.

Cette plante vient d’être inscrite au patrimoine immatériel bruxellois. On y trouve pêle-mêle la culture de la bière, qui est aussi inscrite à l’Unesco, le fritkot qui est juste sur la liste bruxelloise, le spéculoos et aussi la Saint-Verhaegen, la fête estudiantine bruxelloise par excellence.

Toute association, voire un particulier, peut faire la demande d’inscription au patrimoine bruxellois via un formulaire disponible sur le site de la Région bruxelloise.

Mais on boit quoi avec les chicons ?

La première question à se poser est de savoir s’il s’agit de chicons crus ou cuits.

Commençons par les crus. Si on les fait en salade, simplement avec un petit filet d’huile d’olive, sel et poivre, là il faut un blanc moyennement corsé, voire un rosé un peu rond en bouche. Attention, un vin trop léger fait ressortir l’amertume du chicon. Si on est moins fanatique de cette saveur, alors il vaut mieux prendre un vin plus puissant qui contrebalance quelque peu l’amertume, comme un bourgogne à base de chardonnay par exemple, ou un côtes-du-rhône blanc.

Pour les bières, vu qu’elles sont toutes un peu amères, le mariage fonctionne à merveille. Ce qui va se passer techniquement c’est l’effet de masque. L’amertume de la bière masque l’amertume du chicon. Le chicon semble moins amer avec une bière.

Et les chicons cuits alors ?

On est aussi ici dans le registre de l’amertume, si ce n’est que les chicons, on les cuit rarement seuls. Quand vous les faites revenir avec des oignons par exemple, ceux-ci transfèrent un peu de douceur à la chicorée sauvage et l’ensemble sera moins amer. Et là, on peut opter pour un vin rouge frais et léger, voire un rosé mais très frais.

De toute façon, chicon ou pas, il n’y a qu’une solution… c’est la dégustation.

Chaque semaine, Fabrizio Bucella nous livre ses pépites sur le monde du vin et de la bière dans Vivre Ici Bruxelles.