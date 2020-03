Besoin de masques de protection ou envie de vous porter volontaire pour en confectionner ?

Porter un masque en rue. Voilà une pratique qui nous aurait interpellé.es il y a quelques semaines. Aujourd’hui pourtant, elle ne nous étonne plus en cette période de confinement. Mais voilà, les masques commencent à manquer. Et certainement là où il y en a le plus besoin : les hôpitaux, les maisons de soins et de repos, les structures qui aident les plus démunis, les collectivités… Les aides soignantes ou encore les infirmières indépendantes se retrouvent aussi le bec dans l’eau ayant moins facilement accès à des stocks.

Heureusement, de manière spontanée, plusieurs couturier.ères se sont proposé.es pour en fabriquer. Mais l’élan de solidarité aurait pu vite tourner à la cacophonie. Jessie Le Gac est infirmière, elle a donc eu l’idée de créer un groupe Facebook : Masque tissu – Solidarité COVID-19 – Belgique – Création et distribution

Le groupe se présente comme un lien entre ceux qui demandent des masques, ceux qui en fabriquent et ceux qui pourraient se porter volontaire pour donner des fournitures de base ou jouer les livreurs. Mais la demande semble plus forte que l’offre, les bénévoles sont donc plus que jamais les bienvenus.

Comment faire un bon masque ?

Si vous voulez vous lancer dans la confection de masques, il est fortement conseillé de suivre les recommandations mises en ligne par le Service public fédéral Santé publique. Les informations disponibles ici comprennent même le patron de base.

Quand à la matière à utiliser, il semble que la question fasse débat. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, il faut multiplier les couches, peu importe la matière, avec une préférence tout de même pour deux couches de coton et une de polyester. Les recommandations du Service public fédéral Santé publique font elles état de 3 couches de coton. Les essuies de cuisine sont semble-t-il tout à fait adéquats. Quoi qu’il en soit, les experts sont d’accord pour dire qu’un masque en coton vaut mieux que pas de masque du tout, même si les masques certifiés utilisés habituellement dans le monde médical sont trois fois plus efficaces qu’un masque fait maison.