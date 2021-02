Aller à l'école en toute sécurité : conseils aux enfants et aux parents

Les déplacements vers l’école constituent une grande part des déplacements quotidiens des familles. Les enfants sont victimes d’accidents le sont à 77% sur le chemin de l’école. C’est donc important de sensibiliser les parents et les enfants aux bons comportements à adopter pour se rendre à l’école en toute sécurité, quel que soit le mode de transport utilisé.

Bruxelles Mobilité propose sur le site " opération cartable " des outils pédagogiques pour les enseignants, des conseils pour les parents et des jeux/défis pour les enfants.

Devant l’école

De nombreux parents déposent leur enfant en voiture à l’école. S’ils respectent le code de la route, s’ils lèvent le pied, redoublent d’attention et ne se garent pas n’importe où, ils contribuent aussi à la sécurité aux abords de l’école ! Par exemple, il faut éviter de se stationner devant un passage piéton à proximité de l’école pour permettre une bonne visibilité pour les enfants qui traversent, ne pas se mettre en double file, faire descendre ses enfants du côté du trottoir…

Et si on veut laisser son enfant aller à l’école seul ?

L’idéal est de faire une " reconnaissance " du chemin avec lui, en lui expliquant les zones plus dangereuses et les points d’attention. Evitez les formulations trop vagues avec un enfant, du style " sois prudent " ou " fais attention ". Il faut être clair sur les règles qu’on impose. Par exemple : " Je regarde plusieurs fois des deux côtés si des véhicules approchent " en expliquant pourquoi et d’où risque de venir le danger.

Quelques conseils

chercher le contact visuel du conducteur de la voiture avant d’entamer une traversée,

bien se positionner à vélo et se tenir à 1,5m des voitures stationnées pour anticiper l’ouverture des portières,

s’équiper de manière adéquate, par exemple porter un casque en trottinette,

toujours laisser la priorité au tram,

en voiture, toujours bien s’attacher et utiliser un rehausseur si l’enfant mesure moins de 1,35 m

Plus ludique avec les enfants

L’approche est différente en fonction de l’âge de l’enfant, de la 1ère à la 6ème primaire. Sur le site " opération cartable " L’enfant sélectionne son année et les mascottes, Roxy et Roxanne l’emmènent à la découverte de leurs conseils de prudence pour chaque mode de déplacement avec des jeux adaptés à leur âge. Ils peuvent faire cela seuls mais des outils pédagogiques existent aussi pour les professeurs afin de faire jouer les enfants en classe. Bruxelles Mobilité donne aussi aux enseignants des informations sur les initiatives financées par l’organisme, comme les rues scolaires ou les brevets du piéton et du cycliste.

