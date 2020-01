Airwave, un Bruxellois derrière la légende de la musique électro

Laurent Veronnez, vous le connaissez peut-être sans le savoir... Depuis 20 ans maintenant, il fait danser les foules sur la musique électro d'Airwave.

Autodidacte, Laurent se fait rapidement un nom sur la scène de la musique électronique. A 22 ans, il mixe au Japon. Aujourd'hui encore, il parcourt le monde pour se produire sur les plus grandes scènes. On le retrouve sur de nombreuses compilations du label Bonzaï et pour les fans de musique électronique, c'est tout simplement une légende.

Pour fêter ses 20 ans de carrière, Laurent, alias Airwave, se lance dans un tout autre style avec "Classical Reworks". L'album propose des mélodies envoûtantes, cristallines, où le piano est maître. Un album planant, à mille lieues des pistes de danse. Et pour rentrer plus en profondeur encore dans cet univers, un splendide filme a été réalisé sous forme de making of, à retrouver sur Youtube.

Pour découvrir cet artiste, rdv sur la page Facebook d'Airwave et pour retrouver son interview dans Vivre Ici Bruxelles, cliquez sur le son.