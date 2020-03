Aidons Habiba à trouver du mastic !

Habiba vit à Laeken, elle doit déménager ce samedi 28 mars. Pas de souci avec le confinement, c’est autorisé, pour autant qu’elle respecte les mesures de sécurité qui s’imposent. Elle a d’ailleurs, tout est quasiment fin prêt, elle a déjà réservé un lift et plusieurs personnes de sa famille vont venir l’aider.

Alors il est où le problème ?

Pour que l’état des lieux de sortie soit conforme à celui d’entrée, Habiba doit réaliser quelques petits travaux : refaire le joint autour de la baignoire, fixer un crochet branlant… Le hic, c’est que les magasins de bricolage sont fermés pour l’instant. Habiba lance donc un appel à la solidarité !

Chers voisins

Et c’est là que notre opération Chers voisins vient à point ! Habiba nous a envoyé sa demande via le formulaire et nous avons pu relayer sa demande à l’antenne dans Vivre Ici. Concrètement, elle a besoin de mastic, de silicone blanc et de pâte à bois, juste le matériel, elle saura l’utiliser après. Si vous pouvez l’aider, n’hésitez surtout pas à joindre Habiba via sa page Facebook. Et si vous aussi vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas faire votre demande ici.