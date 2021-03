Aider les aînés à conduire le plus longtemps possible

Avec l’âge, toute une série de petits soucis en termes de vision, d’ouïe ou de motricité peuvent modifier ou diminuer la capacité de conduire. Ce n’est pas juste le fait de " moins bien voir ", mais par exemple, d’être plus facilement ébloui par une forte luminosité, moins percevoir les contrastes de couleur, voir son temps de réaction augmenter et ses réflexes baisser.

D’abord s’en rendre compte

Il n’est pas toujours facile de se rendre compte qu’un proche, un parent par exemple, commence à rencontrer des problèmes. Dans la mesure du possible, faites un trajet en voiture en sa compagnie et observez son comportement.

Il est important de distinguer les difficultés une pathologie qui peut nécessiter un arrêt total de la conduite des petites difficultés qu’on peut contourner avec quelques conseils :

éviter les longs parcours, les parcours inconnus, les parcours sur autoroutes et prévoir des pauses ;

éviter les heures de pointe et la conduite la nuit ;

planifier les trajets à l’avance ;

vérifier la notice de ses médicaments car certains sont incompatibles avec la conduite.

Un petit coup de pouce extérieur

Il existe aussi des solutions en termes de remise à niveau de la conduite, ou aménagement de son véhicule. Certaines associations et assureurs proposent parfois ce type de formations, sous la forme d’ateliers.

Certaines écoles de conduite proposent également des formations de remise à niveau (payantes) à destination des seniors.

Des équipements peuvent aussi faciliter la conduite : comme une boîte de vitesses automatique, la direction assistée, le réglage électrique des rétroviseurs, les caméras de recul…

Et quand ce n’est plus possible

Il est alors nécessaire de réfléchir à des solutions pour adapter sa mobilité et maintenir son autonomie. En Région Bruxelles-capitale, vous pouvez vous renseigner auprès de la STIB afin d’organiser les déplacements du quotidien. Cela passe par une assistance en station pour les personnes à mobilité réduite ou par le TaxiBus qui est un service de transport de porte à porte, presté à la demande et destiné aux personnes handicapées.

Les plus de 65 ans disposent d’ailleurs d’un tarif préférentiel : abonnement annuel à 60€ ou même gratuit dans certains cas.

Chaque jeudi, retrouvez Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité dans Vivre Ici Bruxelles vers 15h.