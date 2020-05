4 livres qui vont vous faire voyager

Chaque semaine, Françoise Bouzin, vous donne un petit goût de voyage dans l’émission Vivre Ici Bruxelles. Elle évoque cette fois 4 livres.

" Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire " écrivait Victor Hugo. Et qui mieux que les romanciers peuvent vous faire aimer une ville ? Avant même de l’avoir découverte, ils vous donnent l’envie d’y partir pour transformer vos rêves en réalité.

" Moins que zéro " de Bret Easton Ellis

Direction Los Angeles avec " Moins que zéro " de Bret Easton Ellis qui n’est autre que l’écrivain américain le plus doué de sa génération. On plonge dans l’univers de L.A. des années 80 et 90.

Certaines nuits, tard, alors que je roulais sur Mulholland en voiture, j’ai dû donner un coup de volant et m’arrêter net : dans la lueur des phares j’ai vu des coyotes qui couraient lentement dans le brouillard…

On s’y voit déjà…. On descend la célèbre Mulholland Drive. 40 km de virages et de vues époustouflantes sur L.A. à parcourir au coucher du soleil.

On joue à la star au Château Marmont. Un hôtel mythique qui résonne encore des histoires d’acteurs célèbres et on s’y prélasse au bord de sa piscine pour revivre le véritable Hollywood de la grande époque !

" Trilogie New-Yorkaise " de Paul Auster

Puis on file à New York avec " Trilogie New-Yorkaise " de Paul Auster. Un thriller avec pour cadre Big Apple qui devient un véritable échiquier où l’auteur s’amuse à positionner ses personnages.

Il continua vers le nord pendant plusieurs pâtés de maison, traversa la 5e avenue et longea le mur de Central Park. A la 96e rue, il entra dans le parc et éprouva du plaisir à se retrouver au contact de l’herbe et des arbres.

On rêve de parcourir à vélo les 340 ha de Central Park. On démarre la balade par le Dakota building où John Lennon fut assassiné et on s’arrête devant le Réservoir Quadrant, un plan d’eau de 43 ha avec une vue magique sur les gratte-ciel… Seule consigne ? Ne pas s’y promener le soir.

On dîne au Heights sur les traces de Paul Auster. Ce restaurant mexicain, près de Columbia University, abrite une terrasse sur le toit où l’on boit l’une des meilleures margaritas glacées de New York.

" Miniaturiste " de Jessie Burton

Ensuite partons pour Amsterdam avec " Miniaturiste " de Jessie Burton. C’est en visitant le Rijksmuseum que l’auteur a découvert la maison de poupée de Petronellea qui a inspiré l’histoire de Nella en plein 17ème siècle.

Une maison miniature, assez petite pour tenir dans sa paume, neuf pièces et cinq personnages confectionnés avec un art consommé, travaillés hors du temps.

Dès que l’on pourra, on ira visiter le Rijksmuseum d’Amsterdam entièrement restauré pour y admirer les œuvres des grands maîtres hollandais. Arrêtez-vous devant la maison de poupée de Petronella Oortman (1686) reproduisant au détail près, et dans les matériaux d’origine (assiettes de porcelaine, paniers en osier…), l’intérieur d’une demeure hollandaise du XVIIe siècle.

Sillonnez le quartier des 9 Straatjes et promenez-vous dans cet ensemble de rues parallèles entre les canaux où les créateurs hollandais ont élu domicile. Entre le Rozengracht, Leidsestraat, Prinsengracht et Singel.

Sautez aux Puces d’Ij-Hallen. Prenez le ferry depuis la gare d’Amsterdam et accostez sur cet ancien chantier naval reconverti par des artistes en espace culturel. Un week-end par mois s’y tient un des plus gros marchés aux puces d’Europe.

" Les passants de Lisbonne " de Philippe Besson

Et on finit avec Lisbonne et le livre de Philippe Besson, " Les passants de Lisbonne ". Deux êtres blessés par la vie se rencontrent par hasard à Lisbonne et parlent de la disparition de l’être aimé.

Je vois ce que tout le monde voit, je suppose : les tramways, les rues qui descendent des collines, les maisons de toutes les couleurs, les balcons en fer forgé, le linge aux fenêtres, les mosaïques, les murs vérolés, les réverbères.

On grimpe dans le tram 28, tram jaune mythique, pour sillonner les plus beaux quartiers de Lisbonne et grimper jusqu’au quartier de l’Alfama pour y boire un verre sur une terrasse qui surplombe la ville et le Tage puis écouter le fado – sorte de blues portugais – avant de descendre jusqu’à Belem pour y goûter les petits flans chauds de la pâtisserie Pasteis de Belem (rua de Belem 84).

Testez l’un des spots de la gastronomie portugaise : en bordure du Tage, le Mercado Da Ribeira (Avenida 24 de Julho) réunit une trentaine de "kiosques" aux mains de vedettes de la nouvelle cuisine portugaise. (entre 10 et 15€ le plat). Un délice !

Françoise Bouzin est chroniqueuse pour VivaCité, mais également rédactrice en chef de La Vie Diplomatique, magazine destiné aux diplomates notamment mais également distribué dans le Thalys et l’Eurostar.