3 choses à savoir sur l'origine des bières épicées

Souvent les bières de Bruxelles et des environs sont aromatisées avec des épices… Il y a beaucoup d’exemples, même les microbrasseries s’y mettent. Prenez la Tanteke de En Stoemelings, il y a de la verveine et du citron.

Les bières de type Saison sont également des bières qui ont des épices. Et si on prend des tubes intemporels comme La Chouffe ou La Blanche de Hoegaarden (Hoegaarden, n’est pas si loin, c’est dans le Brabant Flamand), il y a de la coriandre moulue, bref une épice.

1. A Bruxelles oui, en Allemagne non !

Lors de l’Okterbefest à Munich, le maître brasseur de Paulaner, une des brasseries historiques de la ville a déclaré que pour lui, nos bières épicées, ne sont pas des bières, aussi clair, aussi net.

Il est vrai qu’en Allemagne, on ne peut pas utiliser des épices. Ils ont une loi qui s’appelle la loi sur la pureté de la bière ou Reinheitsgebot. Celle-ci stipule que ne peuvent être utilisés pour la fabrication de la bière que les ingrédients suivants : orge, eau, houblon et bien entendu des levures.

La disparité entre nos régions et l’Allemagne remonte à très loin. La première version de la loi sur la pureté de la bière a été prise à Munich justement en 1487, puis étendue à toute la Bavière en 1516 et de là à tout le Saint-Empire. Ce faisant, le roi assurait certes une qualité uniforme au produit, mais il reprenait surtout le contrôle d’un élément essentiel pour un souverain : la taxation !

2. Une histoire de taxe

On taxait la bière à travers le gruit. Le gruit, ne vous étonnez pas si vous n’avez jamais entendu ce nom, était un mélange secret d’épices et de plantes, qui donnait à la bière un goût caractéristique. Vu qu’il était secret, le brasseur ne pouvait pas le fabriquer lui-même sinon c’est qu’il avait percé le secret et le secret n’était plus secret. Il devait donc acheter le gruit… et payer la taxe au seigneur local. Ce droit du Seigneur, on l’appelait dans nos contrées le Gruitrecht. Si vous mettiez en vente de la bière sans l’avoir aromatisée au gruit, vous étiez bon pour la potence.

Nos bières épicées seraient donc une survivance du gruit. Nous sommes en partie les héritiers de notre histoire. Tandis que dans le Saint-Empire, on a aboli le Gruitrecht, sans heurter de front les seigneurs féodaux qui en avaient l’usage et le droit, mais en interdisant les épices dans la fabrication de la bière.

3. D’autres héritières du gruit

Les fameuses krieks sont des lambics aromatisés à la cerise. Les krieks traditionnelles sont parmi les meilleures bières, celles faites avec des vraies cerises, pas du sirop. On pense bien entendu aux krieks de Cantillon. Ceci dit, essayez de prétendre à un Munichois que la kriek est une bière, il s’enfuira en courant. Tant pis pour lui, il ne sait pas ce qu’il rate.

De toute façon, épices ou pas, il n’y a qu’une solution… C’est la dégustation.