19 établissements de Bruxelles se lancent dans l'aventure zéro déchet !

On a parlé la semaine dernière du challenge zéro déchet. Il est question aujourd’hui des commerces alimentaires et de restaurants qui s’impliquent aussi dans cette démarche et dans lesquels les citoyens qui sont sensibles à la gestion des déchets peuvent se rendre.

On parle aujourd’hui de 19 établissements de la capitale qui se sont lancés dans l’aventure zéro déchet. Ce sont les lauréats de la 2ième édition de l’Appel à projets " Commerces alimentaires et Horeca zéro déchet " lancé par Bruxelles Environnement. Ils ont chacun des projets très concrets et pour les mettre en place, ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier. Cette enveloppe peut atteindre dans certains cas 15.000 euros.

Qui sont-ils ?

Il est impossible de parler ici de l'ensemble des 19 lauréats mais voici quelques exemples : le réseau BOK. Il rassemble 9 établissements Horeca bruxellois qui se lancent dans un projet collectif de réseau de consignes pour les plats à emporter. Autre lauréat : Cookingo à Woluwe-Saint-Lambert qui livre des repas zéro déchet, cuisinés à partir d'ingrédients frais et durables, dans des plats en verre consignés qui passent du frigo au four et du four à table, sans gaspillage ni de nourriture, ni d'emballage. Enfin, dernier exemple, il est aussi question du restaurant Norma à Bruxelles-Ville qui propose de l’eau de distribution filtrée et gazeuse ainsi que des boissons faites maison qui peuvent être emportées en bouteilles consignées.

Des exemples aussi du côté des commerces alimentaires

Epinglons Meltingpom à Ixelles a mis en place un système de bocaux en verre consignés pour commercialiser des fruits secs et autres snacks sains en entreprises ou Bulk Bar à Etterbeek, un distributeur zéro déchet de petits déjeuners et d'en-cas sains, là aussi dans les entreprises. Ce sont des exemples parmi d’autres, nous vous invitons à découvrir tous les lauréats sur le site internet de Bruxelles Environnement.

Les motivations pour se lancer dans ces projets

On voit que de plus en plus de commerçants et restaurateurs qui ont envie de se lancer. L’Appel à projets a d’ailleurs rencontré un grand succès, avec 51 candidatures déposées en 3 mois et ce, malgré la crise sanitaire. La démarche zéro déchet intéresse le secteur qui cherche à répondre à la demande croissante des clients et aux règlementations de plus en plus poussées en matière de prévention de déchets. De plus, ils reçoivent un soutien financier important et un accompagnement personnalisé. Ne pas se lancer seul, c’est un incitant important.

Objectif ? Inspirer aussi d’autres établissements

Les lauréats seront invités à partager leur expérience et leurs bonnes pratiques avec d’autres établissements afin d’amplifier le mouvement. Les clients, de leur côté, peuvent les soutenir en allant chez eux ou en commandant chez eux. Chacun peut, à son échelle, participer activement aux changements imposés par l’urgence climatique !

