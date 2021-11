Que faire au jardin en cette période automnale ?

Au jardin d’ornement, il est grand temps de mettre à l’abri les plantes les plus délicates si vous souhaitez bénéficier de leur floraison l’été prochain. Ainsi, bulbes et tubercules trouveront place, après séchage, dans un endroit sec et ombragé (glaïeul, dalhia, canna, bégonia notamment). Coupez les tiges à une quinzaine de centimètres au dessus du sol, ensuite déterrer avec précaution vos tubercules. Si le terrain est sec, faites tomber le plus gros de la terre et brossez-les.

Et petite astuce : si votre terrain est humide vous pouvez laver vos bulbes et tubercules à l’aide d’un jet d’eau. Laissez les séchez et mettez les à l’abri.

De nombreuses plantes ne supportent pas le froid : géraniums, bougainvillés, fuschias, agrumes, … Vous pourrez les rentrer dans une pièce fraîche et lumineuse avant de les ressortir au printemps. Un arrosage une fois par mois sera suffisant durant cette période hivernale.

La plupart des vivaces ont terminé leurs floraison. Vous pouvez cependant les laisser au jardin, elles apporteront du relief durant la saison d’hiver et vous les taillerez au ras du sol au début du printemps, avant la repousse !