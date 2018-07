Spa aimer Vianney!

Ce week-end, c'est le chanteur français Vianney qui a clos l'édition 2018 des Francofolies de Spa. En deux albums, Vianney s'est installé dans le coeur du public et défend de façon probante son répertoire en scène.

C'est la deuxième fois que Vianney se produisait dans la cité spadoise. Pour ce 2e passage, il a eu droit à la scène Pierre Rapsat. Logique. Depuis sa première venue, Vianney est devenu un poids lourd de la chanson francophone. La même, son duo avec Maître Gims, est l'un des titres les plus diffusés en radio ces derniers mois.

Alors que, depuis le début, Vianney se produit seul à la guitare devant des salles immenses (Forest National ou Bercy), pour Spa, il était accompagné d'un batteur et d'un bassiste. La surprise apporte un vrai plus à l'univers du chanteur. Et casse la monotonie du guitare-voix qu'on avait pu ressentir, notamment en le voyant à la Madeleine. Après 40 minutes en solo, lorsque les musiciens entrent, le show s'enrichit.

Ceux qui l'ont vu sur scène le savent, Vianney est un show-man qui va chercher le public. Une personnalité extravertie qu'on ne peut pas déceler en écoutant ses disques. Chaque titre prend une autre dimension sur scène et n'est jamais un copié-collé de l'album. Même des titres entendus des centaines de fois, Pas là en tête, se redécouvrent. Autre point positif, son discours est sincère, jamais fabriqué et cela se ressent dans le public.

Assez curieusement, Vianney a d'abord balancé à Spa plus d'une demi-heure de titres moins connus, dont quelques uns sauvés du premier album (le très poignant Les gens sont méchants sur la vie d'une SDF). La suite sera une avalanche de succès radios. Les siens : Je m'en vais, Dumbo, Moi aimer toi... Et ceux écrits pour les autres : La même (Gims), Pour oublier (Kendji) et Malade, pour Alice on the roof, qui joue les guests en fin de set. "Ses belges", comme Vianney les appelle, auront aussi droit à La groupie du pianiste, reprise de Michel Berger.

On terminera en disant que le light show est beau et que le fond de scène sert d'écran géant pour les projections. Vianney a emporté le public de Spa. Et nous a bien plus séduit ici que lors de ses premières prestations solo. Il ne cesse de faire évoluer son univers et a tout en main pour devenir incontournable. Si ce n'est déjà fait.